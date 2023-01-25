Türkiye'de trafiğe kayıtlı olarak belirlenmiş olan yaklaşık 25 milyon 810.799 araç var. Tüm araç sahipleri için yılda iki kez ödeme yapılması gerekli olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) getirilmiştir. Mükellefler MTV'yi iki taksit halinde öderler. MTV'nin ilk taksiti 31 Ocak tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit Temmuz ayında yapılacak. Bu kapsamda vergiler ise bir önceki yıla göre yüzde 61,5 arttı.
YAŞAM
25 Ocak 2023 - 19:30
Arabasıyla trafiğe çıkanlara kötü haber! Kullanmasanız bile en az 219 TL ödeyeceksiniz: Ödemeyenin cezası büyük!
Vergi Usul Kanunu kapsamında birçok mal ve hizmet üzerinden vergi alınmaktadır. Otomotiv sektörü verginin en ağır olduğu sektörlerden biridir. Milyonlarca araç sahibi belli zamanlarda vergi ödemek zorundadır. 2023'te vergiler önemli ölçüde arttı. Araç sahiplerine yeni yılın ilk vergileri için son tarih yaklaşıyor. Bu haberimizin içeriğinde MTV'nin ödeme yapılması gereken zaman detayı vardır..
YAŞAM
25 Ocak 2023 - 19:30