Arabasıyla trafiğe çıkanlara kötü haber! Kullanmasanız bile en az 219 TL ödeyeceksiniz: Ödemeyenin cezası büyük!













EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ 219 TL

Türkiye'de trafiğe kayıtlı olarak belirlenmiş olan yaklaşık 25 milyon 810.799 araç var. Tüm araç sahipleri için yılda iki kez ödeme yapılması gerekli olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) getirilmiştir. Mükellefler MTV'yi iki taksit halinde öderler. MTV'nin ilk taksiti 31 Ocak tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit Temmuz ayında yapılacak. Bu kapsamda vergiler ise bir önceki yıla göre yüzde 61,5 arttı.Bilindiği üzere yol vergisinin asgarisi 219 TL, azamisi ise 101.152 TL'dir. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) ve anlaşmalı banka internet siteleri üzerinden yapılmaktadır. PTT veya vergi dairesine de ödeme yapabilirsiniz. Geçmiş dönem yükümlülükleri, vergi dairesinin web sitesinde de görüntülenebilir.