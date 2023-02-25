Arabasıyla trafiğe çıkanlara son dakika! O kural değişti: Her an ceza alabilirsiniz!







VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI







PARA CEZASI KESİLECEK

Manisa Valiliği trafiğe çıkanlar için önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuru kapsamında otomobiller için 110 km, açık kasa kamyonetler için 85 km, motosikletler için de 90 km hız sınırı kuralı koyulduğunu duyuruldu.Manisa'da araç kullananlar hız yaparken bir kez daha düşünsün. Valiliğin yapmış olduğu duyuruda hız sınırının geçerli olacağı bölgeler ve güzergahlar da belirlendi.Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) bünyesinde bulunan Plaka Tanıma Sistemlerine (PTS) ait bulunan yazılım ve donanımlardan faydalanılarak Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ve trafik denetimlerinde aktif bir şekilde kullanımına devam ediliyor.Şehirde de söz konusu proje ile beraber sistem kurularak trafik denetimleri esnasında kullanılacak olan ortalama hız ihlal tespit koridorları öncesinden belirlenmiştir ve hız koridorlarını belirlenen sürenin altında geçtiği bilinen araçlara idari yaptırım uygulanacaktır. Halkın can ve mal güvenliğinin korunması en fazla dikkat edilen şey olup, şehir genelinde trafiğin daha huzurlu ve güvenli bir şekilde sürmesi amacıyla bütün vatandaşların trafik kurallarına uyması büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların trafik kurallarına uymaları, trafik kazaları nedeniyle ölüm ya da yaralanmaların önüne geçilmesi için tek çözümdür. Hız koridoru uygulaması bu sebeple gerçekleştirilmektedir.Hız sınırlarının uygulanacağı güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.