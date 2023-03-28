EKONOMİ
28 Mart 2023 - 20:15

Arabaya binmek lüks oldu! Araç sahiplerinin cepleri alev alacak...Benzine ve motorinde zam sesleri! Ankara İzmir İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında ki dalgalanmalar dikkatleri çekerken motorin ve benzin fiyatların geçtiğimiz hafta üç kere değiştirildi. Benzine zam haberiyle güne başlayan vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte, 28 Mart 2023 akaryakıt fiyatları haberimizde yer almaktadır.

EKONOMİ
28 Mart 2023 - 20:15
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Arabaya binmek lüks oldu! Araç sahiplerinin cepleri alev alacak...Benzine ve motorinde zam sesleri! Ankara İzmir İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
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Brent petrol üzerinde ki fiyat değişiklikleri akaryakıt rakamlarını doğrudan etkilerken 15 ayın en dip fiyatları ile karşı karşıya kalan sürücüler güncel rakamları araştırmaya başladı. 80 kuruşluk zam yapılırken benzin litre fiyatları için sessizlik uzun süredir korunurken son dakika haberiyle bir zam daha geldiği açıklandı. 28 Mart 2023 benzin, motorin fiyatları haberimizde.

MOTORİN FİYATLARINA SON DURUM

Mazot fiyatları için indirim haberi beklenirken petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devamında hem benzin hem de motorin fiyatlarında yeni indirimler başladı. Benzin, LPG ve motorine herhangi bir zam ya da indirim şu anlık olmadığı duyuruldu.



28 Mart 2023 akaryakıt fiyatları

28 MART 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 20.54 TL

Motorin: 20.32 TL

ANKARA

Benzin: 20.93 TL

Motorin: 20.81 TL

İZMİR

Benzin: 20.90 TL

Motorin: 20.89 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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