Brent petrol üzerinde ki fiyat değişiklikleri akaryakıt rakamlarını doğrudan etkilerken 15 ayın en dip fiyatları ile karşı karşıya kalan sürücüler güncel rakamları araştırmaya başladı. 80 kuruşluk zam yapılırken benzin litre fiyatları için sessizlik uzun süredir korunurken son dakika haberiyle bir zam daha geldiği açıklandı. 28 Mart 2023 benzin, motorin fiyatları haberimizde.
EKONOMİ
28 Mart 2023 - 20:15
Arabaya binmek lüks oldu! Araç sahiplerinin cepleri alev alacak...Benzine ve motorinde zam sesleri! Ankara İzmir İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında ki dalgalanmalar dikkatleri çekerken motorin ve benzin fiyatların geçtiğimiz hafta üç kere değiştirildi. Benzine zam haberiyle güne başlayan vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte, 28 Mart 2023 akaryakıt fiyatları haberimizde yer almaktadır.
EKONOMİ
28 Mart 2023 - 20:15