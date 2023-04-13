Arabaya yakıt almaya gitmeden bu haberi okuyun! 60 TL indirimli alabilirsiniz: O istasyonun önünde kuyruk var!

Petrol Ofisi, araç sahipleri için yeni bir kampanya düzenledi. TEB kredi kartı kullanıcıları, Petrol Ofisi istasyonlarından yapacakları akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde özel 60 TL'ye kadar indirim fırsatından yararlanabilecekler. Detaylar haberimizde... Kampanya kapsamında, 15 Mayıs tarihine kadar gün içinde tek seferde 4. kez 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yapan TEB kredi kartı sahiplerine, 60 TL'ye kadar bonus kazandırılacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, CEPTETEB mobil uygulaması veya SMS ile katılım sağlayabilecekler.
Petrol Ofisi, Bonus üyelerinin CEPTETEB mobil uygulaması veya sms aracılığıyla başvuru yaparak katılabileceği bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında, 15 Mayıs tarihine kadar tek seferde 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yapan müşterilere, 5. harcama indirimli olarak 60 TL'ye kadar bonus verilecektir. Bonus, harcama yapıldıktan hemen sonraki 22 Mayıs ve 22 Haziran tarihleri arasında yansıtılacaktır. Kampanya dönemi boyunca, her müşteri en fazla 60 TL indirim kazanabilecektir. Ancak, Sanal Kart veya Sanal POS ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecektir. Petrol Ofisi'nin bu kampanyası, Bonus üyelerinin akaryakıt ve otogaz harcamalarından ekstra kazanç elde etmelerini sağlayacak fırsatlar sunuyor. Bu kampanya, CEPTETEB mobil uygulaması veya sms aracılığıyla kolayca başvurulabilecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, müşterilerin bonus kazanmaları için yapmaları gereken tek şey tek seferde 250 TL ve üzeri harcama yapmaktır. Bonus, harcama yapıldıktan hemen sonraki aylarda yansıtılacak ve müşterilerin en fazla 60 TL indirim kazanabileceği belirtilmiştir. Ancak, Sanal Kart veya Sanal POS ile yapılan harcamalar kampanya kapsamına alınmayacak. Kampanya süresi boyunca müşterilerin detaylı bilgi için Petrol Ofisi'nin resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilir. PO İLE 60 TL KAZAN KAMPANYASI HAKKINDA DETAYLAR
Petrol Ofisi, CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla katılım sağlanabilen "PO İle 60 TL Kazan" kampanyası ile müşterilerine özel indirim fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için CEPTETEB mobil uygulamasında yer alan ilgili kampanya bölümüne girerek "KATIL" tuşuna basmak veya "PO" yazıp 4616'ya SMS göndermek yeterli. Kampanya kapsamında, 15 Mayıs 2023 tarihine kadar Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alımlarında yapılan dördüncü harcamada, 60 TL'ye varan indirim kazanılabiliyor. Kazanılan bonuslar sadece Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olup, 22 Mayıs ve 22 Haziran tarihleri arasında yapılan beşinci harcama indirimli olarak geçerli kabul edilecek ve 28 Haziran 2023 tarihinde karta yansıtılacaktır. Kampanyaya katılım sağladıktan hemen sonra alışveriş yapılabilir. Ancak bonus kullanımı, Sanal Kart veya Sanal POS ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmemektedir. TEB Petrol Ofisi işbirliği ile sunulan bu kampanyada, Petrol Ofisi değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.