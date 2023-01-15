Arabayı garaja hapseden ödeme! O tarihe kadar 1.528 TL ödemek zorundasınız! Ödemeyen araç sahiplerine kötü haber







KONYA MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR KARADUMAN: "FAHİŞ ÜCRETİ HANGI AKLA VE MANTIĞA GÖRE?







Tepki üzerine 2023 araç muayene ücretleriKonya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuştuğu konuşmasında, yeni belirlenen 2023 araç muayene ücretlerine duyduğu tepkiyi ifade etti. Milletvekili, iktidara seslenerek "Bu fahiş ücreti hangi aklama ve mantığa göre belirlenmiştir?" sorusunu yöneltti. Karaduman, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları ve akaryakıt zamlarından dolayı araçlara binemedikleri bir dönemin sonuna geldiğimizi söyledi. Bu nedenle, yeni yılda otomobiller için 507 liradan 1.130 lira, büyük araçlar için 685 liradan 1.528 lira, traktör ve motorlu bisikletler için 258 liradan 575 lira olarak belirlenen bu muayene ücretlerinin "fahiş" olduğunu belirtti. Milletvekili, sadece 15-20 dakika süren bu işlem için alınan bu ücretin hangi aklama ve mantığa dayandığını merak etti ve bu ücretlerin adeta bir soyguncu mahiyetinde olduğunu ileri sürdü. Bu nedenle, Konya Milletvekili, hükümete bir an önce bu soyguna son verilmesi çağrısında bulundu.Milletvekili, araç muayene ücretlerinin artırılmasının sadece vatandaşların araçlarını muayene ettirmekte zorluk çekmelerine neden olmayacağını, aynı zamanda ekonomiye de zarar vereceğini belirtti. Çünkü yüksek ücretler nedeniyle araçların muayene edilmemesi sonucu trafikte güvenliği tehlikeye atabilecek araçların sayısının artmasına neden olabilir. Ayrıca, yüksek ücretler nedeniyle vatandaşların araçlarını muayene ettirmekte zorluk çekmeleri sonucu, araçlarının satışlarını gerçekleştirmekte zorluk çekecekleri ve bu da ekonomiye zarar verecektir. Bu nedenle, Milletvekili, hükümetin bu konuda daha dikkatli ve adil bir politika izlemesi gerektiğini vurguladı.