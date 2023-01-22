Arabayla trafiğe çıkmak felaketiniz olabilir! 100 bin TL'niz birden gidebilir! Bunu yapmak zorunlu kılındı

Vergi Usul Kanunu birçok mal ve hizmete vergi uygulamaktadır. Otomotiv sektörü verginin en ağır olduğu sektörlerden biridir. Milyonlarca araç sahibi belli zamanlarda vergi ödemek zorunda. 2023'te vergiler önemli ölçüde arttı. Araç sahiplerine yeni yılın ilk vergileri için son tarih yaklaşıyor.
ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE: ÖDEMEYENE AĞIR CEZA VAR! EN DÜŞÜĞÜ 219 TL, EN YÜKSEĞİ 101 BİN TL!
Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyon 810.799 araç var. Araç sahibi olan herkesin yılda iki kez ödemesi gereken motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahsilat zamanı geldi. Mükellefler MTV'yi iki taksitte şeklinde öderler. MTV'nin ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenebilecek. İkinci taksit temmuz ayında yapılacak. Vergiler bir önceki yıla göre %61,5 arttı.