Arabayla trafiğe çıkmak felaketiniz olabilir! 100 bin TL'niz birden gidebilir! Bunu yapmak zorunlu kılındı







ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE: ÖDEMEYENE AĞIR CEZA VAR! EN DÜŞÜĞÜ 219 TL, EN YÜKSEĞİ 101 BİN TL!







EN DÜŞÜK MTV TUTARI 219 TL

Vergi Usul Kanunu birçok mal ve hizmete vergi uygulamaktadır. Otomotiv sektörü verginin en ağır olduğu sektörlerden biridir. Milyonlarca araç sahibi belli zamanlarda vergi ödemek zorunda. 2023'te vergiler önemli ölçüde arttı. Araç sahiplerine yeni yılın ilk vergileri için son tarih yaklaşıyor.Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyon 810.799 araç var. Araç sahibi olan herkesin yılda iki kez ödemesi gereken motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahsilat zamanı geldi. Mükellefler MTV'yi iki taksitte şeklinde öderler. MTV'nin ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenebilecek. İkinci taksit temmuz ayında yapılacak. Vergiler bir önceki yıla göre %61,5 arttı.Bu durumda taşıt vergisinin en düşük miktarı 219 TL, en yüksek miktarı da 101 bin 152 TL oldu. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresindeki internet sitesi ve anlaşmalı bankanın internet sitesi üzerinden yapılır. PTT veya vergi dairesinden de ödeme yapabilirsiniz. Geçmiş döneme ait borçlarınızı öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı`nın internet sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.