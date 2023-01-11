Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmadan önce Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ile futbol tarihinin en pahalı futbol takımına imza attı. Portekizli yıldız, dünya çapında inanılmaz bir sözleşmeyle Arabistan'a transfer oldu. Bu anlaşmanın ardından Al Nasr'ın Suudi Arabistan profesyonel ligindeki en büyük rakibi olarak bilinen ve Galatasaray'ın formasını giyen Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'in dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ile ilgili bomba bir teklif hazırladığı söyleniyor.
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11 Ocak 2023 - 15:43
Arabistan'dan Messi için bomba teklif! Al Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal kesenin ağzını açtı
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın takımlarından Al Nasr ile çok tartışılan anlaşmaya imza attı. Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olmasının ardından Al Nasr'ın en büyük rakiplerinden biri olan Al Hilal'in de Lionel Messi için büyük bir hamleye hazırlandığı söyleniyor.
SPOR
11 Ocak 2023 - 15:43