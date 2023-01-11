Arabistan'dan Messi için bomba teklif! Al Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal kesenin ağzını açtı













PARİS SAİNT-GERMAİN YILDIZI DA ARABİSTAN YOLCUSU

ESKİ TAKIMIYLA ANILDI

Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmadan önce Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ile futbol tarihinin en pahalı futbol takımına imza attı. Portekizli yıldız, dünya çapında inanılmaz bir sözleşmeyle Arabistan'a transfer oldu. Bu anlaşmanın ardından Al Nasr'ın Suudi Arabistan profesyonel ligindeki en büyük rakibi olarak bilinen ve Galatasaray'ın formasını giyen Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'in dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ile ilgili bomba bir teklif hazırladığı söyleniyor.Al Hilal'in Lionel Messi'ye yılda 350 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı ve futbolcunun teklifi dört gözle beklediği bildirildi. Cristiano Ronaldo, Al Nasr ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı ve kendisine toplam 500 milyon euro kazandırdı. Bu, Portekizli yıldızın tarihin en yüksek rakamlı imzalarından birini attığını gösterdi. Lionel Messi ise, Al Hilal'in yıllık 350 milyon avroluk teklifini kabul ederse Ronaldo'nun rekorunu geçecek.Eski takımı Barcelona'nın, geleneksel Fransız Ligue 1 kulüplerinden Paris Saint-Germain ile yaptığı sözleşmenin sezon sonunda sona ereceği bilinen Messi için de devreye gireceği söyleniyor. Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 19 resmi müsabakaya çıkarak forma giyen Lionel Messi, 12 kez fileleri kaldırdı. 35 yaşındaki başarılı oyuncu sahada 14 gol pası gerçekleştirdi.