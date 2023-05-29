Araç alacaklara müjde! Halkbank duyurdu: Ayda sadece 3 bin TL’ye 2 ay ödemesiz taşıt kredisi!

Son zamanlarda birçok vatandaş, araba almanın hayalini kuruyor. Ancak sıfır araba fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bütçesi yetmeyen birçok kişi ikinci el araçlara yöneliyor. Bu noktada Halkbank, 2023 yılında ikinci el araba satın almak isteyenlere taşıt kredisi imkanı sunuyor. Halkbank'ın internet sitesi üzerinden bu krediye ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Halkbank'ın sunduğu taşıt kredisi ile hem sıfır araba almak isteyenler hem de ikinci el araç sahibi olmak isteyenler destekleniyor. kredi başvurusu ve detaylarına bankanın internet sitesinden erişilebiliyor. Özellikle dikkat çeken bir avantaj ise kredi almak isteyenlerin ilk taksitlerini 2 ay erteleyebilme imkanına sahip olmaları.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Taşıt kredisi ile ilgili yapılan açıklamalara göre, kredi vadesi araba değerine göre değişiyor. 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay iken, 400.001 TL ile 800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki taşıtlar için kredi vadesi 12 ay olarak belirlenmiş.
Yıllık maliyet oranı ise faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsayan bir oran olarak hesaplanmış ve örnekleme göre belirlenmiştir. Tahsis ücretine ise Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) yüzde 10 oranında dahil edilmiştir. Halkbank, kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Bu nedenle, taşıt kredisi hakkında güncel bilgilere bankanın resmi internet sitesinden ulaşmak önemlidir. Halkbank'ın sunduğu avantajlı taşıt kredisi fırsatlarından yararlanmak için gerekli belgelerle en yakın Halkbank şubesine başvuru yapabilirsiniz. Banka yetkilileri, size başvuru süreci hakkında detaylı bilgi sağlayacak