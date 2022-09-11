Araç alacaklara o bankadan müjde! Şubeye bile gitmeden finans sorununu çözecek! Şartları açıklandı... Online başvuru ile araç kredisi verecek

"Teknolojik çözümlerle araç sahibi olmak isteyen herkesin yanıdayız"





Kuveyt Türk'ün hayata geçirdiği 'Dijital Araç Finansmanı' hizmetinde müşteriler, fiziki şubeye gitmeden tüm araç finansman sürecini Kuveyt Türk Mobil üzerinden 7/24 yönetebilecekler. Gerekli şartların talınması halinde aynı gün işlem yapabilecek. Ayrıca müşteriler, dijitale özel kazanç oranları ve fırsat ürünlerinde indirimler ile avantajlı finansman avantajından yararlanma ayrıcalığına sahip olacaklar. Kuveyt Türk müşterileri Kuveyt Türk Mobil üzerinden anında başvuru yapabilirken, Kuveyt Türk olmayan müşteriler Kuveyt Türk Mobil üzerinden sadece bir görüntülü görüşme ile başvuru işlemlerini dakikalar içinde tamamlayabilmektedir.Söz konusu proje ile ilgili konuşlan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri dijitali odağa alarah daha da geliştirdiklerini belirterek sunulan finansman çözümleri ile birlikte müşterilerin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerine ulaşmasına özen gösterdiklerini söyledi. Türkiye’de bir ilk gerçekleştirdiklerini ve hayata geçirdikleri 'Dijital Araç Finansmanı’ prjesiyle Kuveyt Türk Mobil'den araç finansman hizmetini sunarak müşterilerin finansmana çok hızlı ulaşmasını kolaylaştırdıkalrından bahseden Uyan, rotalarının dijital, odaklarının da insan anlayıcı olduğunu ifade etti.