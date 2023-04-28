GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 15:34

Araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor!

Araç muayenesi ile ilgili yeni bir dönem başlatıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama Resmi Gazete'de de yayımlandı. Alınan yeni karara göre TÜVTÜRK'ün işletmiş olduğu istasyonlarda yapılacak araç muayeneleri sonunda düzenlenen raporlar, SMS veya e-posta ile araç sahiplerine yollanacak. Ayrıca araç sahipleri söz konusu raporlarına e-Devlet sisteminde bulunan Araçlarım sekmesinden de ulaşabilirler.

GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 15:34
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Araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor!


Araç sahiplerini etkileyen araç kontrolü yeni bir döneme giriyor. Araç test raporları dijital ortama aktarılacak. Rapor araç sahibine SMS veya e-posta ile gönderilir. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, kağıt tüketiminin azaltılması ve aynı zamanda çevresel etkinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan 2023 yılı başı itibariyle aracın plakasına yapıştırılan araç muayene etiketi de kaldırılacak.

KISA MESAJ YA DA E-POSTA İLE GÖNDERİLECEK

Araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor



Araç muayene sonunda TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonda ibraz edilen rapor, araç sahibine SMS veya e-posta ile gönderilecektir. Ayrıca araç sahipleri rapor özetine e-Devlet Kapısı'ndaki Araçlarım sekmesinden de ulaşabilirler.

Bu arada, araç muayenelerinin geçerliliğini doğrulama yetkisine sahip kolluk kuvvetleri de dijital ortama aktarılan bu muayene raporlarını kullanarak araç muayenelerinde fiziki raporlara gerek kalmadan daha hızlı aynı zamanda da denetimler yapabilmekte, uzaktan muayene yapılabilmektedir.

ARAÇ MUAYENE ETİKETLERİ DE KALDIRILDI

Araç test raporlarının dijital sisteme dönüştürülmesi yılda 112 ton kağıt ve 1904 ağacın kesilmesini önlüyor. Ayrıca 7 bin 840 metrekare gibi bir çam ağacı yok olmaktan kurtulacak, 459 bin 200 kWh elektrik tasarrufu sağlanacak, 196 bin litre kerosen ve 30 bin 240 metreküp tutarındaki atık gazın atmosfere salınması engellenecek.

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