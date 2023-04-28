Araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor!







KISA MESAJ YA DA E-POSTA İLE GÖNDERİLECEK











ARAÇ MUAYENE ETİKETLERİ DE KALDIRILDI

Araç sahiplerini etkileyen araç kontrolü yeni bir döneme giriyor. Araç test raporları dijital ortama aktarılacak. Rapor araç sahibine SMS veya e-posta ile gönderilir. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, kağıt tüketiminin azaltılması ve aynı zamanda çevresel etkinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan 2023 yılı başı itibariyle aracın plakasına yapıştırılan araç muayene etiketi de kaldırılacak.Araç muayene sonunda TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonda ibraz edilen rapor, araç sahibine SMS veya e-posta ile gönderilecektir. Ayrıca araç sahipleri rapor özetine e-Devlet Kapısı'ndaki Araçlarım sekmesinden de ulaşabilirler. Bu arada, araç muayenelerinin geçerliliğini doğrulama yetkisine sahip kolluk kuvvetleri de dijital ortama aktarılan bu muayene raporlarını kullanarak araç muayenelerinde fiziki raporlara gerek kalmadan daha hızlı aynı zamanda da denetimler yapabilmekte, uzaktan muayene yapılabilmektedir.Araç test raporlarının dijital sisteme dönüştürülmesi yılda 112 ton kağıt ve 1904 ağacın kesilmesini önlüyor. Ayrıca 7 bin 840 metrekare gibi bir çam ağacı yok olmaktan kurtulacak, 459 bin 200 kWh elektrik tasarrufu sağlanacak, 196 bin litre kerosen ve 30 bin 240 metreküp tutarındaki atık gazın atmosfere salınması engellenecek.