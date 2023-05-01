Araç muayenelerinde devir değişti! Milyonlarca kişi tepki gösterdi! Artık böyle yapılacak







YAPILAN İFADE DEĞİŞİKLİKLERİ







Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasında, araç muayene raporundaki bilgilerin doğruluğundan işletici firmanın sorumlu olacağına dair bir düzenleme de yer aldı. Ancak kilometre bilgisi hariç tüm bilgilerin doğruluğundan işletici firmanın sorumlu olması hükmü, daha önce yayınlanan metindeki ifade değiştirilerek kabul edildi.Araç muayene prosedürlerinde yeni bir düzenleme yapılmasıyla birlikte, araç sahipleri artık daha kolay bir şekilde muayenelerini gerçekleştirebilecekler. Bu yeni düzenlemeye göre, muayene sonucunu belirten etiket uygulaması tamamen kaldırıldı ve yerine muayene sonucu raporları elektronik ortamda düzenlenecek. Daha önce araç muayene sonuçlarını belirten etiketler araç plakalarına yapıştırılırken, artık muayene sonucunu "Kusursuz/Muayene Onaylandı" veya "Ağır Kusurlu/Muayene Onaylanmadı" şeklinde ifade eden bir yazı belirteci kullanılacak. Bu şekilde araç sahipleri, araç muayenelerinde ne durumda olduklarını daha net bir şekilde anlayabilecekler. Yeni düzenleme ile birlikte araç muayene raporları da elektronik ortamda düzenlenecek ve araç sahiplerine mobil telefon veya e-posta yoluyla iletilerek doğruluğu teyit edilecek. Bu sayede araç sahipleri, araç muayene sonuçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecekler. Ayrıca, işletici firmaların araç muayene raporlarındaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacakları belirtildi. Bu da araç sahiplerinin daha güvenilir bir muayene hizmeti almalarını sağlayacak. Özetle, yeni düzenleme ile birlikte araç muayeneleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek, araç sahipleri muayene sonuçlarını daha net bir şekilde öğrenebilecekler ve işletici firmaların sorumlulukları artacak.