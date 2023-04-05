Araç muayenelerinde tarife değişti! Artık sadece bu fiyatlar geçerli olacak: Sonradan şaşırmamak için kontrol edin







ARAÇ MUAYENELERİNDE AYLIK YÜZDE 0,75













Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir araç muayene dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği ile Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme, muayene süresini geçiren sürücülere kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile sürücüler, araç muayenelerini geçirmek için daha sık teşvik ediliyor. Araç muayene dönemi başladı, endişelenmenize gerek yok! Hem de çok uygun fiyata yapılıyor. Tüm detaylar burada...Buna göre, 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini yaptıran vatandaşlar, önceden uygulanan yüzde 5'lik fazla tutar yerine, aylık yüzde 0.75 oranında bir tutar ödeyecekler. Bu düzenleme ile amaçlanan, araç sahiplerini muayene sürelerine daha dikkatli bir şekilde yaklaşmaya ve zamanında muayenelerini yaptırmaya teşvik etmek. Bu sayede, trafiğin güvenliği sağlanarak araçların emniyeti arttırılacak ve muayene süresi geçmeyi başaran araçların yollarda seyretmesinin engellenmesi sağlanacak. Bu uygulama bununla birlikte araç sahiplerine de maddi açıdan kolaylık sağlayacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)", araç muayenelerini zamanında yaptırmayan sürücüler için yeni bir düzenleme getiriyor.Yeni düzenleme kapsamında, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç muayenesini süresinde yaptırmayan sürücüler, 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, daha önceden muayene süresi geçirilen her ay ve kesir için hesaplanan yüzde 5 fazla tutar yerine, yeni bir hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Artık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine aylık yüzde 0,75 oranı kullanılacak olan bu yeni hesaplama yöntemi, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçerli olacaktır. Amacı ise araç sahiplerini muayene sürelerini dikkate almaya ve muayenelerini zamanında yaptırmaya teşvik etmek olan bu değişiklik, araç muayenelerini süresinde yaptırmayan sürücüler için ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılacaktır.