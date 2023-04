Araç muayenesi yaptıracaklar bu haber size! Büyük bir değişiklik yapıldı: 30 Eylül'e kadar böyle yapılacak

ARAÇ MUAYENESİNDE YÜZDE 0,75 ZAM ORANI UYGULANACAK





Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç sahiplerini zamanında araç muayene işlemlerini yapmaya teşvik etmek için yeni bir karar aldı. Bu karar, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Araç muayene işlemlerinde yapılan yenilikler hakkında merak edilen detaylar da kamuoyuna duyuruldu. Yeni karar kapsamında, araç muayene işlemlerini zamanında yaptırmayan kişiler için yeni yaptırımlar uygulanacak. Resmi gazete üzerinden yayımlanan araç muayene kararı, 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla muayene işlemlerini yaptırmış olan kişilere 30 Eylül 2023 tarihine kadar yeni bir fırsat tanıyor.30 Eylül tarihine kadar muayene işlemlerini yaptıran kişiler, normal şartlarda her ay için %5 fazla ödeme talep edilmesi gereken tutarın yerine, aylık %0.75 tutarında hesaplama uygulamasından faydalanacaklar. Bu şekilde araç sahipleri, zamanında araç muayene işlemlerini yaparak hem cezai işlemle karşılaşmayacaklar hem de daha az ödeme yapacaklar.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'na ilişkin yeni bir yönetmelik içermektedir. Yeni düzenleme, araç muayene süresinin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda uygulanacak cezai işlemlere ilişkin ayrıntıları içermektedir. Buna göre, araç sahipleri 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayene işlemlerini tamamlamaları durumunda, her ay ve kesri için hesaplanacak cezai işlemler için %5 oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplama yapılacaktır. Yeni düzenleme, kanunun yayınlandığı tarihten itibaren araç muayene işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranında cezai işlem uygulanacağını belirtmektedir. Bu yeni düzenleme ile araç sahiplerinin cezai işlem tutarları, daha adil ve güncel bir hesaplama yöntemi ile belirlenecektir. Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplama yapılması, enflasyon gibi ekonomik faktörleri de dikkate alarak, cezai işlem tutarlarının güncel kalmasını sağlayacaktır.