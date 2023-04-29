Araç muayenesinde sistem değişiyor! Artık böyle yapılacak: e-Devlet şartı geldi!







ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI











Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene işlemlerinde çevresel etkiyi en aza indirmek için önemli bir adım atıyor. Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor. TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilebilecek. Bu sayede kağıt tüketimi azaltılacak ve çevrenin korunması adına önemli bir adım atılmış olacak. Ayrıca, dijital raporlar sayesinde araç sahipleri, raporlarını her zaman ve her yerden kolayca görüntüleyebilecekler. Böylece kağıt kayıpları veya hasar riskleri de ortadan kalkacak. Bu sayede daha güvenli bir raporlama sistemi oluşacak ve araç sahiplerinin hayatı daha da kolaylaşacak.Yeni bir yönetmelik değişikliği ile TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak verilecek. Bu sayede araç sahipleri, raporlarını kısa mesaj veya e-posta yoluyla alabilecekleri gibi e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de özetine ulaşabilecekler. Dijital ortama taşınan raporlar, denetimle yetkili kolluk kuvvetleri tarafından araç muayene denetimlerinde fiziki rapora ihtiyaç olmadan uzaktan daha hızlı ve etkin denetimler yapmak için kullanılacak. Bu dijitalleşme sayesinde yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanarak 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılacak ve 459 bin 200 kilovatsaat elektrik enerjisi ile 196 bin litre akaryakıt tasarrufu yapılacak. Ayrıca 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere salınması da engellenecek. Ayrıca, 2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırılacak. Böylece kağıt kullanımı azaltılarak daha çevreci bir uygulamaya geçilmiş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu çevreci adımı, kağıt israfını azaltmak ve dijital dönüşüme katkı sağlamak için önemli bir örnek teşkil ediyor. Dijital raporlama ve kaldırılacak etiketler, araç sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda doğaya ve çevreye de önemli bir katkı sağlayacak.