Araç sahipleri aman dikkat! Bunu yapanlar 3.304 TL ceza ödeyecek! Bugün başladı

Araç sahiplerine üzücü bir haber daha geldi! Trafik cezaları yeniden zamlanıyor. Peki trafik cezaları ne kadar oldu? Sürücülerin neye dikkat etmesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRAFİK CEZALARI ZAMLANIYORYeni seneyle birlikte zamlanan trafik cezalarına 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha geldi. Toplam olarak 2023 senesinde trafik cezalarına yüzde 112 zam yapılmış oldu. Kuralları ihlal eden sürücüler toplam 3 bin 304 TL para cezası ödeyecek. Sürücülerin trafikte telefonla konuşması durumunda alacakları ceza da arttı ve bu kuralı ihlal eden sürücüler 951 TL para cezası ödeyecek.
Zam yapılan bir diğer trafik kuralı da yayalara yol vermemek ile ilgili oldu. Yaya geçitlerinde yayaya yol vermediği tespit edilen sürücüler 1.917 TL para cezası ödeyecek. Ses kirliliğinin önüne geçilmek için konulan yüksek sesle müzik dinleme yasağı da düzenlendi ve rahatsız edici derecede yüksek sesle müzik dinleyen kişiler 436 TL ceza ödeyecek. Belirlenen trafik kuralları toplam 3 bin 304 TL oldu.