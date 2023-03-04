Araç sahipleri arabalarını garaja çekecek! Akaryakıta dev zam geliyor

Araç sahiplerine üzücü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki akaryakıt fiyatları ne oldu? Zam mı geldi? Zam ne zaman gelecek? Akaryakıt fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ARAÇ SAHİPLERİNE ÜZÜCÜ HABERTüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlar birçok alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Son dönemlerde özellikle Rusya ve Ukrayna arasında olan savaş sonrasında brent petrolün varil fiyatı 140 dolar seviyelerine kadar yükselmiş ve sonrasında da diplere düşmüştü. Son zamanlarda ise varil fiyatı 82.59 seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyor.
Aynı zamanda akaryakıt fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli etken de döviz kuru. Ülkemizde günden güne dolar kurunun yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da giderek yükseliyor. Son gelen tahminlere göre brent petrol şirketi olan Vitol Grop açıklamalar yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene içinde brent petrolün üç haneli rakamlara yükselmesi ve kısa sürede de 90-100 dolar arasına tekrar gelmesi bekleniyor. Bu şekilde akaryakıt fiyatlarında da rekor bir artış bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda ülkemizde de akaryakıt fiyatlarının uçuşa geçmesi ve hem brent petrol hem dolar yükseltisi tahmini karşısında akaryakıtın 30 TL üstüne çıkması düşünülüyor.