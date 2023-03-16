Araç sahipleri arabayı istasyona sürecek! Bir haftada çifte indirim geliyor: Saat 00.00'dan sonra tarife değişecek!

Araç sahiplerine müjdeli haber verildi! 15 Mart gecesi yapılan 0,71 TL'lik indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,34 TL'lik yeni bir indirim daha gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...
MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM!
2022 yılında fitili ateşlenen Rusya-Ukrayna savaşının ardından akaryakıta zam üstüne zam geldi. Bu süreçte inişli ve çıkışlı fiyatlar devam ediyor. Brent petrol ise hafta boyunca 80 dolar seviyesinde işlem görürken, bugün itibariyle 74 dolar seviyesine kadar geriledi. Bununla birlikte motorine 0,71 TL indirim yapıldı. Gelen indirimin ardından yeni bir indirim daha yapılması kararlaştırıldı. Yarından itibaren geçeri olmak üzere yine motorine 1,34 TL'lik yeni bir indirim yapılması bekleniyor.