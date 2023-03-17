Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta çifte indirim: Aylar sonra yeniden o seviyeye düştü! Depoları fullemenin tam zamanı







AKARYAKIT FİYATLARI İNDİ







ABD’de üç bankanın iflas etmesi ile sarsılan petrol piyasası son günlerde büyük kayıplar yaşadı. Bu düşüş İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse hisselerinde de görüldü ve rekor kayıplar yaşandı. Fiyatlar yüzde 7 oranında gerileyerek Aralık 2021 sonrasındaki en düşük seviyeye, 70 doların altına geriledi. Bu gelişme sonrası, gece yarısı akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. Bugün itibariyle, güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. İşte, il il güncel akaryakıt pompa fiyatları...Motorin fiyatlarında bir yıl sonra ilk kez 2 TL’ye varan düşüş yaşandı. (17 Mart Cuma güncel fiyatlar) Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen mazot ve benzin fiyatları, son haftalarda yaşanan sert düşüşlerin ardından bir kez daha değişti. Motorin litre fiyatları, 1 yıl sonra ilk kez 20 TL’nin altına düşerek araç sahiplerine bir nebze nefes aldırdı. Peki, 17 Mart 2023 itibarıyla benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki pompa fiyatları şu şekilde:" Son günlerde petrol piyasasında yaşanan gelişmeler, yurt içi akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün motorin fiyatlarındaki kayıp nedeniyle 71 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle motorin litre fiyatı için bir kez daha indirim yapıldı ve litre fiyatı 20 TL'nin altına geriledi.Ancak benzin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Geçtiğimiz ay benzin fiyatlarında bir indirim yapılmıştı ve bu hafta benzin fiyatlarının değişmesi beklenmiyor. 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul'da benzin litre fiyatı 20.50 TL iken, motorin litre fiyatı 19.52 TL olarak belirlendi. Ankara'da benzin litre fiyatı 20.88 TL, motorin litre fiyatı ise 19.94 TL oldu. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 20.85 TL, motorinde litre fiyatı 20.01 TL.