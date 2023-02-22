Finans
22 Şubat 2023 - 14:07

Araç sahipleri bayram edecek! Benzin ve motorinde çifte indirim: 00.00'dan sonra listeye dikkat!

Son zamanlarda en çok değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir haber daha geldi. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
22 Şubat 2023 - 14:07
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Araç sahipleri bayram edecek! Benzin ve motorinde çifte indirim: 00.00'dan sonra listeye dikkat!
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Araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alan akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir müjde geldi. Son gelen haberlere göre 48 kuruş indirim yapılacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14 Şubat tarihinde benzin ve motorin gruplarına yapılan zam sürücüleri zora sokmaya devam etti. Benzine 1 TL 11 kuruş, motorine 1 TL 21 kuruş zam yapıldı. Edinilen son bilgilere göre bu geceden itibaren benzine 48 kuruş indirim yapılacak. Güncel olarak akaryakıt fiyatları şu şekilde;



Güncel Akaryakıt Fiyatları

-İstanbul 1 litre benzin 20.89 TL, 1 litre motorin 21.25 TL olacak.

-Ankara 1 litre benzin 21.14 TL, 1 litre motorin 21.49 TL olacak.

-İzmir 1 litre benzin 21.06 TL, 1 litre motorin 21.56 TL olacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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