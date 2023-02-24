Araç sahipleri bayram edecek! Motorinde kallavi indirim geldi...İşte 24 Şubat 2023 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel motorin fiyatı

Araç sahipleri, dünya genelinde yaşanan fiyat değişimleri, enflasyon ve petrol fiyatlarının dalgalanması gibi nedenlerle akaryakıt fiyatlarındaki sık sık değişen durumlarla sıkıntılı bir şekilde başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda, araç sahipleri depolarını doldurmak yerine benzin, LPG ve otogaz alımlarını sıkı bir şekilde takip etmek zorunda kalıyorlar. Ek olarak, insanlar araçlarını daha tasarruflu kullanmaya çalışıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarındaki indirimin ardından, motorin fiyatlarındaki indirim beklentisi dillendirildi. 24 Şubat tarihinde motorin fiyatlarının 63 kuruş düşeceği açıklandı. Bugün ise motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti.