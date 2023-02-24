EKONOMİ
24 Şubat 2023 - 14:29

Araç sahipleri bayram edecek! Motorinde kallavi indirim geldi...İşte 24 Şubat 2023 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel motorin fiyatı

Elde edilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına dün yapılan 63 kuruş indirimin ardından, bugün gece yarısından itibaren 61 kuruş daha indirim yapıldı. Bu indirimler sonucunda, motorin litre fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Şu anki güncel motorin fiyatları ise şöyle...

EKONOMİ
24 Şubat 2023 - 14:29
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Araç sahipleri bayram edecek! Motorinde kallavi indirim geldi...İşte 24 Şubat 2023 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel motorin fiyatı
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Araç sahipleri, dünya genelinde yaşanan fiyat değişimleri, enflasyon ve petrol fiyatlarının dalgalanması gibi nedenlerle akaryakıt fiyatlarındaki sık sık değişen durumlarla sıkıntılı bir şekilde başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda, araç sahipleri depolarını doldurmak yerine benzin, LPG ve otogaz alımlarını sıkı bir şekilde takip etmek zorunda kalıyorlar. Ek olarak, insanlar araçlarını daha tasarruflu kullanmaya çalışıyorlar.

araç



Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarındaki indirimin ardından, motorin fiyatlarındaki indirim beklentisi dillendirildi. 24 Şubat tarihinde motorin fiyatlarının 63 kuruş düşeceği açıklandı. Bugün ise motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti.

24 Şubat motorin fiyatı ne kadar?

24 Şubat'ta motorin fiyatlarında 61 kuruş indirim uygulandı. Yılbaşında motorinin fiyatı 23,50 TL iken benzinin fiyatı 21,14 TL oldu. Son dönemde yapılan indirim sonucu motorinin litre fiyatı İstanbul Anadolu yakasında 20,56 TL, Avrupa yakasında 20,62 TL oldu. 24 Şubat'ta Ankara'da motorin fiyatı 20,97 TL olurken, İzmir'de 21,03 TL oldu.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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