EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 15:57

Araç sahipleri bayram edecek! O yakıtı kullananlara müjde: Büyük indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler devam ederken akaryakıt ve otogaza indirim geleceği iddiaları heyecanlandırdı. Brent petrol üzerine ki düşüş akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Akaryakıta indirim mi var? Güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 15:57
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Araç sahipleri bayram edecek! O yakıtı kullananlara müjde: Büyük indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
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İş Bankası müşterilerine akaryakıt üzerinden görülmemiş kampanya haberi geldi. 1 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında devam eden maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonları üzerinde tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde kullanılacak 60 TL Maxipuan hediye edileceği duyuruldu. Akaryakıt üzerinde 60 TL indirim sahibi olmak için başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

AKARYAKITTA İNDİRİM KAMPANYASI

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar verilen süreler aralığında İşCep ya da Maximum Mobil uygulaması üzerinden kampanyalar kısmından KATIL butonuna basarak ücretsiz olarak katılım sağlayabilir. İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartlar ve Maxipara Kartların kampanyaya dahil olduğu bilgisi verildi.



Kampanya içeriğinde yapılan iade, iptal işlemleri ise kapsamı dışında tutulur. Maximum POS cihazlarında yapılmayan işlemler ise kampanyaya dahil değildir.

İş Bankası akaryakıt kampanyası

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 21,31 TL

Motorin: 20,38 TL

LPG: 9,98 TL

ANKARA

Benzin: 21,75 TL

Motorin: 20,84 TL

LPG: 9.91 TL

İZMİR

Benzin: 21,73 TL

Motorin: 20,92 TL

LPG: 9.97 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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