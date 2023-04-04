Araç sahipleri bayram edecek! O yakıtı kullananlara müjde: Büyük indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

İş Bankası müşterilerine akaryakıt üzerinden görülmemiş kampanya haberi geldi. 1 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında devam eden maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonları üzerinde tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde kullanılacak 60 TL Maxipuan hediye edileceği duyuruldu. Akaryakıt üzerinde 60 TL indirim sahibi olmak için başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.
AKARYAKITTA İNDİRİM KAMPANYASIKampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar verilen süreler aralığında İşCep ya da Maximum Mobil uygulaması üzerinden kampanyalar kısmından KATIL butonuna basarak ücretsiz olarak katılım sağlayabilir. İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartlar ve Maxipara Kartların kampanyaya dahil olduğu bilgisi verildi.
Kampanya içeriğinde yapılan iade, iptal işlemleri ise kapsamı dışında tutulur. Maximum POS cihazlarında yapılmayan işlemler ise kampanyaya dahil değildir.