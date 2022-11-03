Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir

Araç sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Sahte poliçe tuzağına düşmemek için e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili açıklama, Türkiye Sigorta Birliği’nden geldi. İşte haberin detayları…
Sahte poliçeye dikkatAraç sahipleri için Türkiye Sigorta Birliği’nden önemli bir uyarı yapıldı. Açıklamaya göre, trafik sigortası yaptırmak için acentelere başvuranların izini süren dolandırıcılar, kendilerini acentenin temsilcisi olarak tanıtarak sahte poliçe satışı gerçekleştiriyor. Bu nedenle mağdur olan binlerce vatandaş hem parasından oluyor hem de trafikte kusurlu kabul ediliyorlar.
Türkiye Sigorta Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, vatandaşların sahte poliçe tuzağına düşmemesi için trafik sigortalılarını kandırmayı amaçlayan tekliflere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Söz konusu duyuruda, Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranı hatırlatılarak, sürücülerin bu yöntemle yalnızca Kimlik No ve Plaka No bilgileriyle tüm sigorta şirketlerinin primlerini tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilecekleri ifade edildi.