GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 19:28

Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir

Araç sahipleri için duyuru yapıldı. İnternette yer alan sahte poliçe tuzağına düşmemek için e-Devlet'ten hemen kontrollerinizi yapın.

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 19:28
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Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir


Araç sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Sahte poliçe tuzağına düşmemek için e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili açıklama, Türkiye Sigorta Birliği’nden geldi. İşte haberin detayları…

Sahte poliçeye dikkat

Araç sahipleri için Türkiye Sigorta Birliği’nden önemli bir uyarı yapıldı. Açıklamaya göre, trafik sigortası yaptırmak için acentelere başvuranların izini süren dolandırıcılar, kendilerini acentenin temsilcisi olarak tanıtarak sahte poliçe satışı gerçekleştiriyor. Bu nedenle mağdur olan binlerce vatandaş hem parasından oluyor hem de trafikte kusurlu kabul ediliyorlar.



Türkiye Sigorta Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, vatandaşların sahte poliçe tuzağına düşmemesi için trafik sigortalılarını kandırmayı amaçlayan tekliflere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Söz konusu duyuruda, Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranı hatırlatılarak, sürücülerin bu yöntemle yalnızca Kimlik No ve Plaka No bilgileriyle tüm sigorta şirketlerinin primlerini tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilecekleri ifade edildi.

e-Devlet üzerinden hemen sorgulama yapabilirsiniz

Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin ekranları mobil cihazlar üzerinden görüntülenebiliyor ve sigorta acentelerinin teklifleri başvuran kişiye iletiliyor. Araç sahipleri, bu tekliflerden kendilerine en uygun poliçeyi satın alabiliyor ya da yenileyebiliyorlar. Daha sonra ise e-Devlet sistemi üzerinden poliçe sorgulaması yapılabiliyor.

Sigorta poliçesi satın almak ya da yenilemek Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nden yapılan işlemler sayesinde daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden yaptıkları sorgulama ile de poliçe bilgilerini öğrenebiliyorlar.

Bunun yanında SBM internet sitesinde yer alan Trafik Sigortası Azami Brüt Prim tablosu ile de tekliflerin il, araç türü ve basamak gibi özellikleri ile Azami Trafik Sigortası Prim Tutarları Listesi görüntülenebiliyor.

Yapılan duyuruda, vatandaşların farklı internet siteleri üzerinde yer alan poliçe tekliflerine itibar etmemeleri ve bu yöntemle poliçe satın almamaları önemle vurgulanıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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