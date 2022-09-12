Brent petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiledi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sürekli dalgalanma yaşayan Brent ham petrol fiyatları, petrol fiyatlarında artış ve aynı zamanda da düşüş haberlerini beraberinde getirdi. 6 Eylül itibarıyla benzin fiyatları 56 kuruş, motorin fiyatları 69 kuruş ve LPG fiyatları 40 kuruş indirime gitmişti. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 14 kuruşluk indirim uygulandı.
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:38
Araç sahipleri bu habere çok sevinecek! Bir hafta içinde 2. indirim haberi geldi! Benzin, motorin ve LPG'de yeni fiyatlar paylaşıldı! İşte 12 Eylül 2022 Opet, Shell, BP, Total, PO fiyat listesi...
Milyonlarca araç sahibinin gündeminde benzin, motorin ve LPG'nin güncek fiyatları yer alıyor. Bir hafta içinde gelen 2. indirim haberi sonrası araç sahipleri 12 Eylül 2022 Opet, Shell, BP, Total, PO fiyat listesini araştırmaya başladılar.
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:38
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