Araç sahipleri bu habere çok sevinecek! Bir hafta içinde 2. indirim haberi geldi! Benzin, motorin ve LPG'de yeni fiyatlar paylaşıldı! İşte 12 Eylül 2022 Opet, Shell, BP, Total, PO fiyat listesi...













Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

"Opet, Shell, BP, Total, PO güncel fiyat listesi"

Petrol Ofisi 12 Eylül 2022 güncel fiyat listesi









Total 12 Eylül 2022 güncel fiyat listesi









Opet 12 Eylül 2022 güncel fiyat listesi





BP 12 Eylül 2022 güncel fiyat listesi





Shell 12 Eylül 2022 güncel fiyat listesi





Brent petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiledi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sürekli dalgalanma yaşayan Brent ham petrol fiyatları, petrol fiyatlarında artış ve aynı zamanda da düşüş haberlerini beraberinde getirdi. 6 Eylül itibarıyla benzin fiyatları 56 kuruş, motorin fiyatları 69 kuruş ve LPG fiyatları 40 kuruş indirime gitmişti. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 14 kuruşluk indirim uygulandı.Gelen son indiirimler sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Sektçr kaynaklarından elde edilen verilere göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 19.23 TL'den motorinin litre fiyatı 24.82 TL'den, LPGnin litre fiyatı da 10,73 TL'den satıldığı öğrenildi. Ankara'da benzinin litre fiyatının 19.34 TL'den, motorin litre fiyatının 24.91 TL'den LPG litre fiyatının ise 11 TL'den datıldığı bildirildi. İzmir'de ise benzin 19.34 TL'den, motorin 24.92 TL'den LPG ise 10,73 TL'den satılıyor.