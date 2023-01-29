Araç sahipleri bu hatayı her gün yapıyor! Artık 436 TL ceza ödenecek: Yapmak da ödememek de başınızı yakabilir!

Emniyet kemerinize dikkat edin!
ŞOFÖRLER DİKKAT! EMNİYET KEMERİ ŞART2023 yılında trafik cezalarında büyük bir artış yaşandı.
Belirlenen cezalar arasında en çok dikkat edilmesi gerekenler arasında emniyet kemeri takmama cezası yer alıyor. Bu nedenle, arabaya binmeden önce mutlaka emniyet kemerinizi takmanız önerilir. Aksi takdirde, yüzde 122 oranında yeniden değerleme yapılmış olan cezalardan birisi olarak 436 TL ödemeniz gerekecektir. Bu ceza, hem şoförün hem de yolcuların emniyet kemerlerini takmasını zorunlu kılıyor. Araştırmalar, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, aracınıza binmeden önce mutlaka emniyet kemerinizi takmayı alışkanlık haline getirin.