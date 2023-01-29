Araç sahipleri bu hatayı her gün yapıyor! Artık 436 TL ceza ödenecek: Yapmak da ödememek de başınızı yakabilir!







ŞOFÖRLER DİKKAT! EMNİYET KEMERİ ŞART







EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNİ RAKAMLAR GÖSTERİYOR!

Emniyet kemerinize dikkat edin!2023 yılında trafik cezalarında büyük bir artış yaşandı.Belirlenen cezalar arasında en çok dikkat edilmesi gerekenler arasında emniyet kemeri takmama cezası yer alıyor. Bu nedenle, arabaya binmeden önce mutlaka emniyet kemerinizi takmanız önerilir. Aksi takdirde, yüzde 122 oranında yeniden değerleme yapılmış olan cezalardan birisi olarak 436 TL ödemeniz gerekecektir. Bu ceza, hem şoförün hem de yolcuların emniyet kemerlerini takmasını zorunlu kılıyor. Araştırmalar, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, aracınıza binmeden önce mutlaka emniyet kemerinizi takmayı alışkanlık haline getirin.Güvenlik cihazı olarak tasarlanan emniyet kemeri, araba kazaları sırasında yolcuların hayatlarını kurtarmak için önemlidir. Araştırmalar, emniyet kemerinin hayat kurtarma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle araba kazalarında yolcuların hayatlarını kurtarmak için en etkili cihaz olarak kabul edilir. Ancak sürücülerin emniyet kemerini takmamaları nedeniyle birçok yolcu hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle, araba kullanırken emniyet kemerini mutlaka takmak gereklidir.