Araç sahipleri çok sevinecek! LPG'ye çifte indirim geliyor: Depoları o saatten sonra fulleyin!













LPG FİYATLARINA İKİNCİ BİR ZAM!









Son günlerde Brent petrol piyasası ve döviz kurundan kaynaklı olarak akaryakıt fiyatlarına ilişkin sürekli zam ve indirim haberleri gündemi meşgul ediyor. Şimdi de araç sahipleri LPG fiyatlarına gelebilecek olan indirim haberleriyle ilgileniyorlar. Geçtiğimiz günlerde benzine zam yapılmasıyla birlikte, vatandaşlar indirim beklentilerini artırdı. Son olarak LPG fiyatlarına gelebilecek olan 2 TL'den fazla indirim iddiaları gündeme geldi. Fiyatlarla ilgili bu gelişmelerle birlikte, vatandaşlar LPG fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyorlar.Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, araç sahipleri yakıt maliyetlerinde belirsizlik yaşamaya devam ediyorlar. Bu nedenle, LPG fiyatlarına gelebilecek olan indirim haberleri araç sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, henüz net bir açıklama yapılmadığı için, vatandaşlar indirimin ne kadar olacağı konusunda kesin bir bilgi sahibi değiller.LPG fiyatlarına ikinci bir zam haberi geldi ve bu haberle birlikte araç sahipleri yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli olarak değişiyor. Son dönemde motorin grubunda yapılan zamla birlikte, benzin fiyatları da artmıştır ve bu durum pompa satış fiyatlarını etkilemektedir. Araç sahipleri, bu değişiklikleri takip ederek yakıt giderlerini en aza indirmeye çalışıyorlar.Son günlerde LPG fiyatlarındaki dalgalanmalar, araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak son haberlere göre, LPG fiyatlarına 28 kuruşluk bir indirimin ardından bir kez daha indirim yapılacağı iddia ediliyor. Bu indirim, 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla gece yarısı uygulanacak ve LPG fiyatlarına 2,04 TL'lik bir indirim yapılacak. Bu indirimle birlikte, pompa satış fiyatlarında da bir değişiklik bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum ise şöyle: Benzinde 9,20 TL, motorinde 8,65 TL ve LPG'de 4,60 TL olarak belirlendi. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederek indirimli dönemleri kaçırmamaya çalışıyorlar. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, dünya petrol piyasasındaki gelişmelere göre sürekli değişiyor. Özellikle son dönemde döviz kuru artışları ve Brent petrol fiyatlarındaki yükselişler, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları artırdı. Motorin fiyatlarına yapılan son zamla birlikte, benzin fiyatları da arttı ve bu durum araç sahiplerini olumsuz etkiledi. Ancak son indirim haberleri, LPG kullanan araç sahiplerine biraz olsun rahatlama sağladı.İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin fiyatı; 21,35 Lira'dır. İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı; 20,44 Lira'dır. İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı; 12,09 Lira'dır. İstanbul Anadolu Yakası benzinin litre fiyatı; 21,31 Lira'dır. İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı; 20,38 Lira'dır. İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı; 11,63 Lira'dır. Ankara benzinin litre fiyatı; 21,75 Lira'dır. Ankara motorin litre fiyatı; 20,84 Lira'dır. Ankara LPG litre fiyatı; 12,10 Lira'dır. İzmir benzinin litre fiyatı; 21,73 Lira'dır. İzmir motorin litre fiyatı; 20,92 Lira'dır. İzmir LPG litre fiyatı; 11,88 Lira'dır.