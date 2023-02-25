Araç sahipleri depoları doldurmanın tam zamanı! Benzin motorin ve LPG'de dev indirim başladı: İşte il il akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini son dönemlerde yapılan akaryakıt zamları epey zorluyor. Buna rağmen bankalar müşterilerinin akaryakıt alımları ile ilgili kampanyalarını sürdürüyor. Peki akaryakıt indiriminden nasıl faydalanılır? Güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM
Son dönemlerde sık sık zamlanan akaryakıt fiyatları sonrasında bankaların müşterileri için düzenledikleri kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. İş Bankası tarafından akaryakıt alışverişleri ile ilgili bir haber
paylaşıldı. Gelen bilgilere göre 29 Mayıs 2018 tarihinden daha önce alınan temassız özelliği olan Maximum kredi
Kartı ile temassız öde geç işlemleri bir defalık olmak üzere anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında temassız POS cihazları üzerinden aktif edilerek kullanılabiliyor. 29 Mayıs 2018 tarihinden daha sonra alınan kredi kartları için herhangi bir aktif etme işlemine gerek olmadığı belirtildi. Öde geç özelliğinden faydalanabilmek için akaryakıt alışverişi öncesinde Maximum Mobil uygulaması üzerinde Pazarama kısmından Petrol Ofisi Öde Geç uygulamasına plaka tanımının yapılması gerekiyor. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin İş Cep mobil uygulaması üzerinden kampanyalar kısmındaki ilgili kampanyaya katıl seçeneğini seçmesi gerekiyor. Alışveriş sonrasında kazanılan 75 TL MaxiPuan kazanımları yalnızca akaryakıt alımında kullanılabiliyor. İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia ve bireysel kartlar, bankamatik kartlar ve Maxipara kartlar kampanyaya dahildir. Ticari bankamatik kartlar, kredi kartları, vadematik kartlar, aidatsız kartlar, Maximum fırsat, MaxiPuan kullanımları, iptal ve iade işlemleri ve farklı POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecek. Alışveriş sonrasında kazanılan puanlar 4 Nisan tarihine kadar kartlara aktarılacak. Kazanılan puanların son kullanılma tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 75 TL puan kazanabilir.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel olarak akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde şu şekilde; -İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.39 TL, İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin 20.54 TL, İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG 11.73 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 20.45 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin 20.61 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG 11.99 TL. -Ankara 1 litre benzin 20.76 TL, 1 litre motorin 20.95 TL, 1 litre LPG 11.99 TL. -İzmir 1 litre benzin 20.69 TL, 1 litre motorin 21 TL, 1 litre LPG 11.79 TL.