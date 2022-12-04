GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 16:14

Araç sahipleri dikkat! 150 TL tasarruf edeyim derken 20 bin liranız gitmesin: Mutlaka yapılmalı

Araç sahipleri için uyarılar peş peşe geliyor. Aracınıza 150 TL ila 1000 TL'lik harcamayı yapmazsanız ilerde 20-30 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekebilir. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 16:14
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Araç sahipleri dikkat! 150 TL tasarruf edeyim derken 20 bin liranız gitmesin: Mutlaka yapılmalı


Kış aylarına girilmesiyle birlikte araç sahipleri için kritik uyarılar yapılmaya başlandı. Otomobillerin kış öncesi bakımının yaptırılması gerekiyor. özellikle havaların soğumasıyla birlikte güvenli bir yolculuk yapılabilmesi için kış bakımının önemi daha da büyük oluyor. Soğuk havaların bastırdığı Elazığ’da, oto tamir ustaları araç sahiplerini kışlık bakım konusunda uyararak kritik açıklamalarda bulundu.

Bin lira ödememek için 25 bin liradan olmayın

Oto tamitcileri, soğuk havalarda ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olacağını söylüyor. Bu bakımları yaptırmanın bedeli sadece 1000 TL olurken, yaptırmamanın bedeli ise 25 bin lirayı bulabiliyor.



Oto tamircilerinde aralık ayı yoğunluğu yaşandığını söyleyen otomotiv mühendisi Bjuğra Aygündüz, kışlık bakımların çok önemli olduğunu ve bunların arasında antifriz ve akü bakımının ayrı bir öneminin olduğunu belirtti. Akü, kış aylarına geldiği zaman kendini boşaltıyor ve antifriz derecesi düşük olduğu zaman da araç çalışmıyor. Motor sıcaklığının yüksek olduğu zaman da araçta kitlenme meydana gelebileceğinin altını çizen Aygündüz, bu kontrollerin servislerde ücretsiz olarak sağlandığını ifade etti.

Aralık ayı itibarıyla kışlık bakımların 1000 TL ila 1500 TL arasında değiştiğini ve bu fiyatın aracın marka ve modeline göre değişebileceğini vurgulayan Aygündüz, 150 liralık antifrizin kullanılmaması halinde araca 20 bin liralık masraf çıkarabileceğini söylüyor.

Bir diğer oto tamir ustası ise aracın antifrizini, fren hidroliğini, motor yağını ve balatalarını kontrol ettiklerini, aracın antifrizi değişmediği zaman motor bloklarının donma yapacağını belirtiyor. Araç sahiplerinin kışlık bakım için küçük meblağlar ödemesinin ilerde onları 20-30 bin liralık motor masrafından kurtaracağını dile getiriyor. Bu nedenle havalar daha da soğumadan otomobillerin kışlık bakımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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