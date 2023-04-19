Araç sahipleri dikkat! 200 TL'lik bedava yakıt alabilirsiniz: O banka duyurdu

TEB, son dönemde duyurduğu yeni kampanyasında müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde 200 TL değerinde hediye kazanma şansı veriliyor. Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar 5 Mayıs 2023 tarihinde hesaplara yüklenecektir ve sadece akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde geçerli olacaktır. Bonuslar 19 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılabilecek ve ek kart ile yapılan alışverişler ana karta eklenecektir. Kampanya, sadece bireysel kredi kartı sahipleri tarafından kullanılabilecektir ve sanal kartlar, sade kartlar, banka kartları ve ticari kredi kartları da kampanya kapsamına dahil edilmiştir. Kampanya, yalnızca Türkiye'de gerçekleştirilen harcamalarda geçerli olacaktır. Kampanya katılımı için ayrıca başka bir şart bulunmamaktadır.
TEB Bankası, müşterilerine akaryakıt alışverişlerinde büyük bir fırsat sunuyor. Banka, 4 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında tek seferde yapılan 600 TL ve üzeri her ikinci akaryakıt ve otogaz alışverişine 100 TL, toplamda ise 200 TL bonus veriyor. Kampanyadan yararlanmak için kampanya katılımının sağlanması gerekiyor. CEPTETEB mobil uygulaması veya SMS yoluyla kampanyaya katılım sağlanabiliyor. SMS ile katılım için "AKARYAKIT" yazarak 46-16 numarasına SMS göndermek yeterli olacaktır. KAMPANYA ŞARTLARI