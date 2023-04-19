Aktüel
19 Nisan 2023 - 00:45

Araç sahipleri dikkat! 200 TL'lik bedava yakıt alabilirsiniz: O banka duyurdu

TEB, bayram öncesi müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Tek yapmanız gereken kampanyaya katılmak. Kampanyaya katılan herkes, 200 TL değerindeki akaryakıt indirimini kazanabilecek. Ayrıntılar haberimizde...

Aktüel
19 Nisan 2023 - 00:45
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Araç sahipleri dikkat! 200 TL'lik bedava yakıt alabilirsiniz: O banka duyurdu
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TEB, son dönemde duyurduğu yeni kampanyasında müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde 200 TL değerinde hediye kazanma şansı veriliyor.  

Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar 5 Mayıs 2023 tarihinde hesaplara yüklenecektir ve sadece akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde geçerli olacaktır. Bonuslar 19 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılabilecek ve ek kart ile yapılan alışverişler ana karta eklenecektir. Kampanya, sadece bireysel kredi kartı sahipleri tarafından kullanılabilecektir ve sanal kartlar, sade kartlar, banka kartları ve ticari kredi kartları da kampanya kapsamına dahil edilmiştir. Kampanya, yalnızca Türkiye'de gerçekleştirilen harcamalarda geçerli olacaktır. Kampanya katılımı için ayrıca başka bir şart bulunmamaktadır.



TEB Bankası, müşterilerine akaryakıt alışverişlerinde büyük bir fırsat sunuyor. Banka, 4 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında tek seferde yapılan 600 TL ve üzeri her ikinci akaryakıt ve otogaz alışverişine 100 TL, toplamda ise 200 TL bonus veriyor. Kampanyadan yararlanmak için kampanya katılımının sağlanması gerekiyor. CEPTETEB mobil uygulaması veya SMS yoluyla kampanyaya katılım sağlanabiliyor. SMS ile katılım için "AKARYAKIT" yazarak 46-16 numarasına SMS göndermek yeterli olacaktır.

KAMPANYA ŞARTLARI

TEB

Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar, 5 Mayıs 2023 tarihinde hesaplara aktarılacak ve 19 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Ayrıca, kampanya sadece bireysel kredi kartı sahipleri için geçerli olup, sanal kartlar, banka kartları ve ticari kredi kartları kampanyaya dahil edilmemiştir. Ek kartlar da asıl karta eklenecektir. Kampanyadan sadece yurt içinde yapılan harcamalar geçerli olacaktır.

TEB Bankası'nın bu avantajlı kampanyası, müşterilerin akaryakıt masraflarını azaltarak bayram öncesindeki harcamalarını rahatlatmalarına yardımcı olacaktır. Kampanyaya katılarak 200 TL bonus kazanmak isteyen müşterilerin, belirtilen tarihler arasında kampanyaya katılım sağlamaları gerekmektedir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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