Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün

Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son zamanlarda OPEC'in almış olduğu günlük üretim azlığı fiyatlarda art arda zam yaşanmasına neden oldu.
AKARYAKIT ZAMMI KAPIDASektör yetkililerinin verdiği son dakika haberi sürücüleri üzecek. Cuma günü itibariyle benzine 1,31 TL, otogaza da 49 kuruş zam gelecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ile EPDK paylarının eklenmesi ile hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatlarının hesabı da, Akdeniz ile İtalyan piyasasının yayınladığı günlük CIF Akdeniz ürün fiyatlarıyla günlük dolar kuru takip edilip, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri fiyatlarına ulaşılıyor.