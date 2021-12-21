Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor..

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi tedbirler sonrası döviz kurları yönünü aşağı doğru indirmeye başladı ve dolar dakikalar içinde sert düşüş rakamları gösterdi. Erdoğan'ın açıklamasından önce 18 lira seviyelerinde dolaşan dolar/TL kısa sürede değer kaybetti ve bu sabah 12 seviyelerinde işlem gününü başlattı.
Son 1 ay içerisinde dolarda yaşanan yükseliş trendi akaryakıta da arka arkaya zamların gelesine neden olmuştu. Dolarda görülen düşüş sonrası ise gelen zamların akıbeti ise özellikle araç sahipleri arasında büyük merak konusu oldu.
Merakla beklenilen açıklama ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş tarafından yapıldı. Dün akşam mevcut zamların geri çekildiğini duyuran Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında hesaplamalara göre akaryakıt fiyatlarında da kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına yansıyacak ciddi bir düşüş beklediklerini söyledi.
SEKTÖRDE YÜZDE 15'LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ
Diğer taraftan, sektör temsilcileri, akaryakıt piyasasında olumlu yönde gelişmeler yaşanacağını belirttiler ve beklentilerinin yüzde 15 indirim olacağı yönünde olduğunu ifafde ettiler.
Son 1 ay içerisinde dolarda yaşanan yükseliş trendi akaryakıta da arka arkaya zamların gelesine neden olmuştu. Dolarda görülen düşüş sonrası ise gelen zamların akıbeti ise özellikle araç sahipleri arasında büyük merak konusu oldu.
Merakla beklenilen açıklama ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş tarafından yapıldı. Dün akşam mevcut zamların geri çekildiğini duyuran Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında hesaplamalara göre akaryakıt fiyatlarında da kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına yansıyacak ciddi bir düşüş beklediklerini söyledi.
SEKTÖRDE YÜZDE 15'LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ
Diğer taraftan, sektör temsilcileri, akaryakıt piyasasında olumlu yönde gelişmeler yaşanacağını belirttiler ve beklentilerinin yüzde 15 indirim olacağı yönünde olduğunu ifafde ettiler.