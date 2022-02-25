Araç sahipleri dikkat! Benzin’e 1,61, motorine 1,51 lira zam bekleniyor..













Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması sonrası brent petrolün varil fiyatı yukarı yönlü değişime uğradı. Petrol fiyatlarında yaşanan artışın hemen ardından ise döviz kurları da yükseldi.Hem dolar kurunun hem de petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına da büyük zam beklentisini artırdı. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzine 1,61 lira motorine ise 1,51 lira bir zam geleceği öğrenildi.Diğer taraftan, söz konusu fiyat değişikliklerinin ne zaman veya ne kadar olacağı yönünde ise son kararın üst makamlarca verileceği ifade edildi.