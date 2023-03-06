EKONOMİ
06 Mart 2023 - 15:55

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine çifte indirim: İstasyona gitmeden listeye bakın!

Akaryakıt fiyatları üzerinde ki hareketlilikle beraber vatandaşlar motorin ve benzin fiyatlarını araştırmaya devam ederken benzin ve motorin fiyatlarında ki son durum merak konusu oldu. Bu sabah akaryakıta indirim haberi gelirken 6 Mart 2023 mazot ve benzin fiyatları araştırılmaya başladı. İşte, güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

EKONOMİ
06 Mart 2023 - 15:55
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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine çifte indirim: İstasyona gitmeden listeye bakın!
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Arabası olanları yakından ilgilendiren bu haber üzerine sürücülerin yüzleri güldü. Benzin ve mazota çifte indirim haberi gelirken indirim haberinin doğru olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik üzerine Ziraat Bankasından akaryakıt alacaklara yeni kampanya duyurusu geldi. LPG, benzin ve motorin alışverişlerinde geçerli olacak 75 TL indirim gelirken 16 Şubat 2023 tarihinde başlayan kampanya 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir.

6 mart akaryakıt fiyatları

6 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA



Benzin: 20,80 TL

Motorin: 21,95 TL

İSTANBUL

Benzin: 20,42

Motorin: 21,51 TL

İZMİR

Benzin: 20,75 TL

Motorin: 22,00 TL 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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