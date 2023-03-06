Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine çifte indirim: İstasyona gitmeden listeye bakın!

Arabası olanları yakından ilgilendiren bu haber üzerine sürücülerin yüzleri güldü. Benzin ve mazota çifte indirim haberi gelirken indirim haberinin doğru olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik üzerine Ziraat Bankasından akaryakıt alacaklara yeni kampanya duyurusu geldi. LPG, benzin ve motorin alışverişlerinde geçerli olacak 75 TL indirim gelirken 16 Şubat 2023 tarihinde başlayan kampanya 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir.
6 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
ANKARA
Benzin: 20,80 TL Motorin: 21,95 TL