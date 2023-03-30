Araç sahipleri dikkat! Buradan geçerken ödeme yapmayanlar yandı: Tam 4 katı para cebinizden çıkacak!













HGS KAÇAK GEÇİŞ BEDELİ DÖRT KATI CEZAİ İŞLEM OLARAK YANSITILIR





Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar alındı ve HGS kaçak geçiş bedeli 4 katına çıkarıldı. Bu uygulama, 2012 yılında başlatılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile gişelerde yaşanan geçiş ihlallerine yönelik bir cezai tedbirdi. HGS gişeleri, otoyol ve boğaz köprü geçişleri gibi yoğun trafik olan bölgelerde kullanılarak, trafik sürecini azaltarak zamandan tasarruf sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu teknolojinin kullanılmaya başlamasından beri kaçak geçiş işlemleri de hızla arttı. HGS kartı sahibi olmayanlar ya da bakiyeleri yeterli olmayanlar kaçak geçiş yapabilmektedir. Bu durum tespit edilerek geçiş ihlali olarak kabul edilip cezai işlem uygulanmaktadır.HGS kart sahipleri, belirli bir miktar limit doldurarak otomatik olarak HGS kartını kullanabilmektedirler. Ancak bakiyeleri yetersiz olduğunda cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca, bakiye doldurma işlemi 15 günü aştığında hesap kapatılmaktadır. Bu süre içinde para yüklemesi yapılmadığı takdirde geçişlerin devam ettirilmesi durumunda, toplamda 11 katı ceza ile karşılaşılabilmektedir.HGS geçiş sistemi, araç sahiplerinin trafikte zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bir teknolojidir. Ancak HGS kartlarının bakiyelerinin yeterli olmaması veya hiçbir zaman HGS kartı sahibi olmamaları nedeniyle kaçak geçiş işlemleri sıkça yaşanmaktadır. Bu durumda, kaçak geçiş yapan araç sahiplerine para cezası uygulanmaktadır. 2023 yılı itibariyle, HGS kaçak geçiş bedeli 4 katı cezai işlem olarak yansıtılmaktadır. Örneğin, 10 TL değerinde olan geçiş bedeli ödenmediğinde ve kaçak geçildiğinde 40 TL olarak sicile yansıtılmaktadır. HGS kaçak geçiş yapan araç sahipleri, geçiş ihlali sorgulama işlemi yaparak cezalarını öğrenebilirler. HGS kaçak geçiş sorgulama işlemi için, www.hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine girerek sağ üst kısımda yer alan “Geçiş İhlali Sorgulama” alanını seçerek, açılan forma detaylı bilgilerle doldurarak araç plakası numarasını girmeleri gerekmektedir. Sayfada yer alan geçiş yerlerine göre tek tek sorgulama yapılabilir. Kaçak geçiş bedelini ödemek isteyenlerin internet üzerinden online ödeme yapması mümkündür. Ödeme işlemi için bağlı bulunan bankanın online uygulaması veya PTT şubeleri kullanılabilir. Pttavm.com üzerinden de HGS bakiye yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. HGS kart limiti dolduğunda 15 günlük süreç başlayacak ve bu süre içerisinde bakiye yüklemesi yapılmazsa, araç sahibi cezai işlemle karşılaşacaktır. Bu nedenle, araç sahiplerinin HGS kartlarının bakiyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve zamanında yükleme yapmaları önemlidir.