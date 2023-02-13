Araç sahipleri dikkat! İstasyonlarda bu kural değişti: 31 Mart'a kadar yapılacak







ARABASINI TEMİZLETECEKLERİN DİKKATİNE!







O petrol istasyonlarında %25 indirim uygulanacak. 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak bu indirimden belirli noktalardan faydalanabileceksiniz. Bu indirimler nelerdir? Hangi petrol bu kampanyayı sunmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.OPET kampanya duyurusunda bulundu.31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Fakat OPET kampanya durdurma, bitirme veyahut değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.Geçerli tarih içerisinde iç, dış temizlik (elle yıkama + iç temizlik ile otomatik yıkama + iç temizlik) işleminde %25 indirim gerçekleşecek. Seçili akaryakıt istasyonları marketlerinde aktivasyonlu OPET kart ile karta tanımlı cep telefonu ile 50 TL üzeri alışverişinizde(tütün hariç) Ultratemiz uygulamasında iç dış temizlikte de (elle yıkama + iç temizlik ile otomatik yıkama + iç temizlik) %25 indirim uygulanacaktır. Ultratemiz yıkamadan faydalanan ve kampanyaya katılım sağlayan kişiler OPET istasyonlarında indirimden faydalanacaklardır. İndirim kazanabilmeniz için görevliye OPET kartı veya OPET kart kayıtlı numaranızı söylemeniz yeterli olacaktır.