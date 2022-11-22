Araç sahipleri dikkat! Saat 00.01'den sonra pompa fiyatı değişiyor! Motorine indirim geliyor

Brent petrol bir zamanlar zirvelere çıktığı noktadan yavaş yavaş aşağı yönlü ilerliyor. 87 dolara düşerek son iki ayın en düşük seviyesinden işlem gören Brent petrol, beraberinde benzin ve motorine indirimi getiriyor. Geçtiğimiz günlerde 2 gün arayla benzine iki kez indirim gelmişti. İlk olarak 77 kuruş, sonrasında ise 75 kuruş indirim gelerek pompaya yansımıştı. Benzine fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Edinilen son bilgilere göre motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor.
Motorine indirim geliyor
Türkiye Petrol Rafineleri AŞ (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri motorinde indirim için hazırlık yaptığını duyurdu. Brent petroldeki düşüş nedeniyle yeni bir açıklama gelmez ise akaryakıt şirketleri motorinin litre fiyatına 88 kuruş indirim yapacak. Son bilgilere göre 24 Kasım Perşembe günü saat 00.01’den sonra yani yarın geceden itibaren 88 kuruşluk motorin indirimi pompaya yansıyacak. Araç sahipleri ise motorine daha fazla indirim gelmesini beklediklerini söyleyerek sitem etti. Benzine iki kere indirim gelmesiyle dizel araç sahiplerinin pas geçildiğini söyleyen sürücüler, en az 3 TL indirim beklediklerini ve zam miktarının indirimden daha fazla olduğunu ifade etti.