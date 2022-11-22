EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 14:51

Araç sahipleri dikkat! Saat 00.01'den sonra pompa fiyatı değişiyor! Motorine indirim geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrolün düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında yeni indirim duyuruldu. Motorinin litre fiyatına indirim yapılacak.

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 14:51
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Araç sahipleri dikkat! Saat 00.01'den sonra pompa fiyatı değişiyor! Motorine indirim geliyor


Brent petrol bir zamanlar zirvelere çıktığı noktadan yavaş yavaş aşağı yönlü ilerliyor. 87 dolara düşerek son iki ayın en düşük seviyesinden işlem gören Brent petrol, beraberinde benzin ve motorine indirimi getiriyor. Geçtiğimiz günlerde 2 gün arayla benzine iki kez indirim gelmişti. İlk olarak 77 kuruş, sonrasında ise 75 kuruş indirim gelerek pompaya yansımıştı.

Benzine fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Edinilen son bilgilere göre motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Motorine indirim geliyor



Türkiye Petrol Rafineleri AŞ (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri motorinde indirim için hazırlık yaptığını duyurdu. Brent petroldeki düşüş nedeniyle yeni bir açıklama gelmez ise akaryakıt şirketleri motorinin litre fiyatına 88 kuruş indirim yapacak.

Son bilgilere göre 24 Kasım Perşembe günü saat 00.01’den sonra yani yarın geceden itibaren 88 kuruşluk motorin indirimi pompaya yansıyacak.

Araç sahipleri ise motorine daha fazla indirim gelmesini beklediklerini söyleyerek sitem etti. Benzine iki kere indirim gelmesiyle dizel araç sahiplerinin pas geçildiğini söyleyen sürücüler, en az 3 TL indirim beklediklerini ve zam miktarının indirimden daha fazla olduğunu ifade etti.

Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları!

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi 21 lira 20 kuruş

Avrupa Yakası

Benzinin litresi 21 lira 19 kuruş

Ankara ve İzmir’de benzinin litre fiyatı: 21 lira 36 kuruş

Motorin fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24 lira 86 kuruş

Avrupa Yakası 24 lira 84 kuruş

Ankara: 24 lira 97 kuruş

İzmir: 25 lira 1 kuruş

24 Kasım gece yarısından itibaren motorine indirim yapılması halinde İstanbul’da motorinin litre fiyatı 23 lira 96 kuruşa, Ankara’da 24 lira 9 kuruşa, İzmir’de ise 24 lira 13 kuruş olarak fiyatlanacak.

Öte yandan Ocak 2022’de motorinin litre fiyatı 11 lira 43 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 12 lira 29 kuruştu. Son 11 ay içerisinde akaryakıt fiyatları 30 liraya kadar yükseldi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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