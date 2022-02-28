Araç sahipleri dikkat! Salı günü akaryakıta indirim geliyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattı askeri harekat iki ülke arasında savaşa neden olurken, bu savaş brent petrolde fiyatların yükselmesine neden oldu. Rekor düzeye çıkan brent petrolün bu denli artışı ise Türkiye'de motorine ve benzine yüklü bir zam gelmesinin önünü açtı.
Geçtiğimiz cuma akşamı benzine 1,61 lira motorine de 1,51 lira zam yansımaları öncesinde akaryakıt istasyonlarının girişleri uzun kuyruklara sahne olmuş ve vatandaşlar yeni zamlı fiyatlar yansımadan yakıt alma telaşına girmişti. Çok sayıda vatandaş ise gelen bu fahiş zamlardan şikayetçi olduklarını dile getirmişlerdi.
SALI GÜNÜ AKARYAKIT'A İNDİRİM GELİYOR
Sektör kaynaklarında elde edilen son bilgilere göre ise Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 96 kuruş, benzine de 81 kuruş indirim uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu indirimin motorinde pompaya tamamen yansıyacağı benzinde ise bir kısmının ÖTV'ye gideceği ifade edildi.
Geçtiğimiz cuma akşamı benzine 1,61 lira motorine de 1,51 lira zam yansımaları öncesinde akaryakıt istasyonlarının girişleri uzun kuyruklara sahne olmuş ve vatandaşlar yeni zamlı fiyatlar yansımadan yakıt alma telaşına girmişti. Çok sayıda vatandaş ise gelen bu fahiş zamlardan şikayetçi olduklarını dile getirmişlerdi.
SALI GÜNÜ AKARYAKIT'A İNDİRİM GELİYOR
Sektör kaynaklarında elde edilen son bilgilere göre ise Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 96 kuruş, benzine de 81 kuruş indirim uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu indirimin motorinde pompaya tamamen yansıyacağı benzinde ise bir kısmının ÖTV'ye gideceği ifade edildi.