Araç sahipleri dikkat! Telefonundan bir SMS gönderene akaryakıtta indirim yapılacak: O bankadan duyuru yapıldı. Araç sahipleri dikkat etsin! Akbank yeni kampanyasını duyurdu. Akaryakıt harcamaları için yeni bir kampanya. Kampanya'nın haberi Akbank'dan geldi. Gelen akaryakıt zamlarından sonra yaka sirken araç sürücüleri indirim haberlerini yakından takip ediyordu. Sevindirici haberler ise bankalardan geliyor. Bankaların daha fazla müşteri çekebilmek için duyurduğu kampanyalar oldukça merak ediliyor. İşte Akbank'ın yeni duyurduğu Akaryakıt kampanyası ve detaylar...
AKBANK'TAN 2023 AKARYAKIT KAMPANYASIAkbank'tan araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Kampanya kapsamında chip para kazanılabilecek. Hem akaryakıt harcaması yaparak hem de hediye para kazanabileceksiniz. Akbank'ın duyurduğu kampanya detayları ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
2023 Akbank akaryakıt kampanyasına dair kullanılacak kartlar ise belli oldu. Buna göre Akbank, Axess Kart ile Shell istasyonlarından yapacağınız tüm akaryakıt alışverişlerinde chip hediye para kazanabileceksiniz. Hediye para kazanma imkanı sunacağını duyuran Akbank bankasının kampanyasına katılmak ise maddeler şu şekilde sıralandı; Kampanyaya katılım Juzdan uygulaması üzerinden olacak. Bir diğer kampanyaya katılma yöntemi ise SMS. Mesaj uygulaması ile de kampanyaya katılım sağlayabileceksiniz. Juzdan uygulaması üzerinden asıl kart sahipleri kampanyaya katılım için ilk olarak harcama yapmadan önce Hemen Katıl seçeneğini tıklaması gerekmektedir. Kampanyaya SMS ile katılım sağlayabilmek için müşteriler akaryakıt kampanyasından faydalanabilmek için ilk harcamalarını yapmadan önce Akbank Bankasında kayıtlı bulunan cep telefonları üzerinden “SHELL” yazarak 4566’ya mesaj göndermeleri gerekmektedir.