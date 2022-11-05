EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 21:51

Araç sahipleri için son günler! Bunu yapmayan 1.150 TL ceza ödeyecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. 1 Aralık tarihine kadar bu değişikliği yapmayan sürücülere 775 TL ceza kesilecek. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 21:51
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Araç sahipleri için son günler! Bunu yapmayan 1.150 TL ceza ödeyecek


Yeni yıl öncesi araç sahipleri için yeni bir duyuru yapıldı. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte çok yakında yağmur ve kar yağışları başlayacak. bu nedenle otomobil sahiplerinin yaz lastiklerini artık kış lastikleriyle değiştirmesi gerekiyor. Uzman isimler kış lastiklerinin ne zaman takılması gerektiğini açıkladı. Kış lastiklerinin zamanında değiştirilmemesi hem trafik kazalarına hem de trafik cezasına neden oluyor.

Kış kapıda! Kar lastikleri unutulmamalı

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber otomobil sürücülerini de telaş sardı. Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışlarda hem can hem de mal kaybı yaşanmaması adına yaz lastiklerinin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekiyor. özellikle karın çok yağdığı bölgelerde kış lastiklerinin derhal takılması gerekiyor. Akıllarda soru işareti yaratan konu ise kış lastiklerinin ne zaman takılması gerektiği oluyor.



Türkiye genelinde kış lastiklerinin ve yaz lastiklerinin takılması gereken tarihler net bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2022 tarihinde başlıyor ve 1 Nisan 2023’e kadar da devam ediyor. 1 Nisan tarihinden sonra ise kış lastikleri rafa kaldırılarak yerine yaz lastikleri kullanılmaya başlanıyor.

Kış mevsiminde meydana gelen don hadisesi sebebiyle kış lastiğinin takılması büyük önem taşıyor. Yaz lastikleri don halinde kayganlığa sebep verebiliyor, bu da trafik kazalarını kaçınılmaz hale getiriyor. Bu nedenle sürücülerin lastik değişim tarihlerini mutlaka takip etmesi ve kurallara uyması gerekiyor.

1.150 TL cezası var

Türkiye için belirlenen 1 Aralık – 1 Nisan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar ilk olarak trafik kazaları, sonrasında da trafik cezası ile karşı karşıya kalıyorlar. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlere takılan ve kış lastiği takmadığı belirlenen kişilere 1.150 TL ceza kesiliyor. Aracın aynı şekilde trafikteki seyrine devam etmesi durumunda da cezalar tekrarlanıyor.

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Çekici, kamyon, tanker, otobüs gibi büyük araçların tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin değişmesi gerekiyor. yapılan denetimlerde bu araçların lastiklerinin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekmektedir.

Kış lastiği uygulamasına uymayan kişilere kesilecek ceza miktarı 2022 yılı için 1.150 TL olarak belirlenmiştir. Ocak 2023’te ise bu miktar daha da artacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı
Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı
Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin
Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin
10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde silinecek
10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde silinecek
ABD verileri açıklandı! İşsizlik oranı yüzde 3.7 çıktı piyasada hareketlilik başladı
ABD verileri açıklandı! İşsizlik oranı yüzde 3.7 çıktı piyasada hareketlilik başladı
Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?
Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?
Son Haberler
Fakirlik Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar Ne? Fakirlik Maaşı Kimlere Verilir?
Fakirlik Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar Ne? Fakirlik Maaşı Kimlere...
Belediye yardımı nedir, nasıl alınır? Belediye para yardımı başvuru şartları
Belediye yardımı nedir, nasıl alınır? Belediye para yardımı başvuru...
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara...
Muhtaç aylığı nedir, nasıl alınır? Muhtaç aylığı başvuru şartları
Muhtaç aylığı nedir, nasıl alınır? Muhtaç aylığı başvuru şartları
Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi yardımları yapıyor? Yapılan yardımlara kimler başvurabilir? Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı yardımlar ve başvuru şartları
Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi yardımları yapıyor? Yapılan yardımlara...
Evde bakım maaşı nedir, nasıl alınır? Evde bakım maaşı başvuru şartları
Evde bakım maaşı nedir, nasıl alınır? Evde bakım maaşı başvuru...
Yeşil Kart nedir, nasıl alınır? Yeşil Kart ile alınabilen yardımlar
Yeşil Kart nedir, nasıl alınır? Yeşil Kart ile alınabilen yardımlar
Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı
Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı
Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin
Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan...
SED yardımı nedir, kimler yararlanabilir? SED yardımı hangi durumlarda kesilir? SED yardımı ile ilgili tüm detaylar
SED yardımı nedir, kimler yararlanabilir? SED yardımı hangi durumlarda...
10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde silinecek
10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde...
Masterchef Tunahan işleri büyüttü: Yeni işiyle paraya para demeyecek
Masterchef Tunahan işleri büyüttü: Yeni işiyle paraya para demeyecek
Hane yardımı ne demek? Hane yardımı nereden ve nasıl yapılır? Hane yardımı ne kadar? Hane yardımı başvuru şartları 2022
Hane yardımı ne demek? Hane yardımı nereden ve nasıl yapılır? Hane...
SED yardımı nedir, kimlere verilir? SED yardımı hangi durumlarda kesilir? SED yardımı başvuru şartları
SED yardımı nedir, kimlere verilir? SED yardımı hangi durumlarda kesilir?...
Kısmetse Olur'un yeni evi görücüye çıktı! Yeni sezon aşkları bu evde yaşanacak,
Kısmetse Olur'un yeni evi görücüye çıktı! Yeni sezon aşkları...