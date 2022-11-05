Araç sahipleri için son günler! Bunu yapmayan 1.150 TL ceza ödeyecek

Yeni yıl öncesi araç sahipleri için yeni bir duyuru yapıldı. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte çok yakında yağmur ve kar yağışları başlayacak. bu nedenle otomobil sahiplerinin yaz lastiklerini artık kış lastikleriyle değiştirmesi gerekiyor. Uzman isimler kış lastiklerinin ne zaman takılması gerektiğini açıkladı. Kış lastiklerinin zamanında değiştirilmemesi hem trafik kazalarına hem de trafik cezasına neden oluyor.
Kış kapıda! Kar lastikleri unutulmamalıKış mevsiminin gelmesiyle beraber otomobil sürücülerini de telaş sardı. Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışlarda hem can hem de mal kaybı yaşanmaması adına yaz lastiklerinin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekiyor. özellikle karın çok yağdığı bölgelerde kış lastiklerinin derhal takılması gerekiyor. Akıllarda soru işareti yaratan konu ise kış lastiklerinin ne zaman takılması gerektiği oluyor.
Türkiye genelinde kış lastiklerinin ve yaz lastiklerinin takılması gereken tarihler net bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2022 tarihinde başlıyor ve 1 Nisan 2023’e kadar da devam ediyor. 1 Nisan tarihinden sonra ise kış lastikleri rafa kaldırılarak yerine yaz lastikleri kullanılmaya başlanıyor. Kış mevsiminde meydana gelen don hadisesi sebebiyle kış lastiğinin takılması büyük önem taşıyor. Yaz lastikleri don halinde kayganlığa sebep verebiliyor, bu da trafik kazalarını kaçınılmaz hale getiriyor. Bu nedenle sürücülerin lastik değişim tarihlerini mutlaka takip etmesi ve kurallara uyması gerekiyor.