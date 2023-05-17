EKONOMİ
17 Mayıs 2023 - 11:45

Araç sahipleri isyan noktasında: Kasko fiyatları 1 yılda 3 kat arttı!

Araç sahipleri bir yandan yüksek akaryakıt fiyatlarından, diğer yandan da sigorta fiyatlarından dert yanıyor. Oto ve zorunlu trafik sigortası ödemeleri ortalama 11.000 lira ile 15.000 lira arasında değiştiği için primler de arttı. Geçen yıla göre 3 katına çıkan sigorta fiyatları araç sahiplerini çileden çıkardı.

EKONOMİ
17 Mayıs 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Araç sahipleri isyan noktasında: Kasko fiyatları 1 yılda 3 kat arttı!


Yükselen döviz kurları, yükselen araç ve aynı zamanda edek parça fiyatları, kasko fiyatını bir yılda üçe katladı. Yılın ilk üç aylık döneminde hasar başına ortalama sorumluluk ödemesi kasko için 15.000 lira, zorunlu trafik sigortası için 11.000 lira oldu.

"1 YILDA 3 KAT ARTTI"

Araç sahipleri isyan noktasında Kasko fiyatları 1 yılda 3 kat arttı

Söz konusu artışa ilişkin bir açıklama yapan sigorta sektörü yetkilisi Muhamed Karakum, "Bu yılın ilk üç ayında hasar ödemeleri önemli ölçüde arttı" diye konuşurken "Bunun nedeni artan bileşen maliyetleri ve işçi ücretleridir.” ifadelerini kullandı. Karakım, geçen yıl 5 bin lira olan kasko ücretlerinin bu yıl 15 bin lira civarında olduğunu ve bu yıl 3 bin TL olarak belirlenen taşıma politikasının da yaklaşık 3 bin TL'den hayata geçirilebileceğini anlattı.



Sigorta sektörü temsilcileri, yol sigortanızı uygun şekilde yenilemenizi ve sigortasız araç kullanmamanızı tavsiye ediyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ