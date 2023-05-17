Araç sahipleri isyan noktasında: Kasko fiyatları 1 yılda 3 kat arttı!







"1 YILDA 3 KAT ARTTI"











Yükselen döviz kurları, yükselen araç ve aynı zamanda edek parça fiyatları, kasko fiyatını bir yılda üçe katladı. Yılın ilk üç aylık döneminde hasar başına ortalama sorumluluk ödemesi kasko için 15.000 lira, zorunlu trafik sigortası için 11.000 lira oldu.Söz konusu artışa ilişkin bir açıklama yapan sigorta sektörü yetkilisi Muhamed Karakum, "Bu yılın ilk üç ayında hasar ödemeleri önemli ölçüde arttı" diye konuşurken "Bunun nedeni artan bileşen maliyetleri ve işçi ücretleridir.” ifadelerini kullandı. Karakım, geçen yıl 5 bin lira olan kasko ücretlerinin bu yıl 15 bin lira civarında olduğunu ve bu yıl 3 bin TL olarak belirlenen taşıma politikasının da yaklaşık 3 bin TL'den hayata geçirilebileceğini anlattı.Sigorta sektörü temsilcileri, yol sigortanızı uygun şekilde yenilemenizi ve sigortasız araç kullanmamanızı tavsiye ediyor.