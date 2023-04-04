EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 18:35

Araç sahipleri koşa koşa istasyona gidecek! Depoları fulleyen kazanacak: Birine indirim, birine zam geliyor!

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı mağdur etmeye devam ederken yeni bir indirim haberi geldi. Peki akaryakıta ne kadar indirim geliyor? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 18:35
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Araç sahipleri koşa koşa istasyona gidecek! Depoları fulleyen kazanacak: Birine indirim, birine zam geliyor!
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Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik devam ederken son yapılan 29 kuruşluk zam sonrasında büyük bir indirim geleceği haberleri paylaşıldı. Peki indirim ne zaman yapılacak? Ne kadar indirim yapılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle vatandaş arabasını çalıştıramayacak duruma geldi. Son olarak geçtiğimiz haftalarda LPG fiyatlarına yapılan 29 kuruşluk zam sonrasında yeni bir indirim geleceğine yönelik haberler paylaşıldı. Aynı zamanda son olarak benzin fiyatlarına 80 kuruş zam yapılmıştı. Dün gece LPG fiyatlarına 2 TL 12 kuruş indirim yapıldı. Aynı zamanda 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 12 kuruş zam yapılacağı da öğrenildi. Güncel olarak akaryakıt fiyatları şu şekilde;



Güncel Akaryakıt Fiyatları

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 21.31 TL, 1 litre motorin fiyatı 20.38 TL, 1 litre LPG fiyatı 9.98 TL; İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 21.35 TL, 1 litre motorin 20.44 TL, 1 litre LPG fiyatı 10.30 TL.

-Ankara 1 litre benzin 21.75 TL, 1 litre motorin 20.84 TL, 1 litre LPG 9.91 TL.

-İzmir 1 litre benzin 21.73 TL, 1 litre motorin 20.92 TL, 1 litre LPG 9.97 TL. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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