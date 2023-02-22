Araç sahipleri sevinecek! Depoları doldurmayın... Bu gece 48 kuruş indirim var! Ankara İstanbul İzmir akaryakıt litre satış fiyatları







Güncel benzin litre fiyatları







İndirim sonrası yeni benzin litre fiyatları

Benzinin litre fiyatına 23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimin pompa fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.22 Şubat itibariyle bir litre benzinin fiyatı İstanbul'da ortalama 20,80 TL, Ankara'da 21,05 TL ve İzmir'de 21,05 TL.Beklenen litre başına 48 kuruşluk indirim gerçekleşirse, benzin fiyatları da buna bağlı olarak düşecek. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,32 TL olurken, Ankara ve İzmir'de yeni fiyat 20,57 TL olacak. Bu indirimli fiyatlar 23 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzin fiyatlarında 23 Şubat'tan itibaren yapılması beklenen indirim, son aylarda yüksek yakıt maliyetleriyle karşı karşıya kalan sürücüleri biraz olsun rahatlatacak. Bu yeni indirimle birlikte sürücüler önümüzdeki günlerde benzine daha az ödeme yapmayı bekleyebilir.