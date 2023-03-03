Araç sahipleri şimdi yandı! O ücretlere okkalı zam geliyor

Zorunlu trafik sigortası kapsamında araç sahiplerine üzücü bir haber geldi. Artık fiyatlar zamlı olarak alınacak! Peki zorunlu trafik sigortası ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA ZAM GELİYORSigorta şirketleri artan maliyetler sebebiyle sorun yaşamaya başladı. Anayasa Mahkemesi zorunlu sorumluluk sigortası ile birlikte gerçekleşmesi gereken destekten yoksun kalma tazminatı, sürekli sakatlık tazminatı, motorlu taşıt değer kaybı tazminatı ile ilgili açılmış mahkemeyi sonuçlandırdı. İlk iki madde bu kapsamda iptal oldu. Şirket yetkililerinin çözmeye çalıştığı sorunlar var ve bu durumda kişilere bazı cezalar kesilerek önüne geçilmeye çalışılıyor. Bazı acenteler zorunlu sigorta yapma konusunda hala çekimser davranıyor. Sigorta firmalarının hesaplama durumlarından yoksun kalmalarıyla, tazminat hesaplarının mahkemeye gidilmesiyle birlikte bu sürecin uzadığı konuşuluyor.
Konu ile ilgili temsilci kişiler kararların sigorta firmasının değer kaybını, ölüm ve sakatlık tazminatlarını hesaplamayı ortadan kaldırarak mahkemelerin alacağı kararların önemli olduğunu bildiriyor. Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre Zorunlu Mali Mesuliyet Trafik sigortası kapsamında tazminatlar KTK 90. madde çerçevesinde güncel kanunlara göre formülasyon hesabına göre değil de 6098 Türk Borçlar Yasası 49. ve diğer maddelere göre hesaplanıyor. Avukat tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'İptal kararı ile birlikte tazminat belirleme zamanının formülden daha çok Anayasa Mahkemesi tarafından bilirkişi ve hakimlere bırakıldığını görüyoruz. Böylelikle yasada boşluk oluşuyor ve kapsamlar TBK ve diğer yasalara göre belirlenmeye başlıyor. 2020 senesinde verilmiş olan iptal kararı ile birlikte sigorta firmaları yüksek tazminat ödemek zorunda kalıyor. İptal kararı sonrasında bir buçuk sene süren zamanda sigorta firmalarının tazminat ödeme yükleri arttı ve dava süreçleri uzadı.'