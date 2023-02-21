EKONOMİ
21 Şubat 2023 - 11:30

Araç sahipleri üzülecek! Arabaya binmek lüks olacak... Akaryakıta dev zam geliyor: Hem benzin, hem motorine ikisine birden

Herkesin geçim sıkıntısıyla boğuştuğu bu günlerde vatandaşın canını sıkacak bir haber daha geldi. Akaryakıt fiyatlarına zam! Akaryakıta ne kadar zam geldi? Yeni fiyatlar ne oldu? Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

EKONOMİ
21 Şubat 2023 - 11:30
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Araç sahipleri üzülecek! Arabaya binmek lüks olacak... Akaryakıta dev zam geliyor: Hem benzin, hem motorine ikisine birden
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Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem birçok ilimizde hasarlar meydana getirdi. Ülkece bizi yaralayan bu olayın üzerinden 1  hafta bile geçmeden çimento ve demir fiyatlarına birçok fırsatçı hemen zamlar yaptı. Maalesef şimdi ise akaryakıt sektörüne zamlanmalar geliyor. 

benzine zam

 BENZİN VE MOTORİNDE ÇİFTE ZAM!



Geçtiğimiz dönemde yaşana   Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın enerji sektörlerini etkiledi. Bu sektörlerden en çok etkilenenlerden biri de akaryakıttı. Uzun süredir dalgalanmalı ilerleyen petrol fiyatlarına şimdi çifte zam geliyor. Dolar kurunun dalgalı seyiri yüzünden sık sık artıp azalan benzin ve motorin fiyatları vatandaşı zorlamaya devam edecek. Akaryakıt zamları özel aracı olan vatandaşların yanında toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşın da cebine yansıyacak.

benzine zam

 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NELER

 İşte 18 Şubat 2023 Cumartesi gününün güncel akaryakıt fiyatları:

 İSTANBUL

- Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.89 Türk Lirası

- Motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 Türk Lirası

- LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 Türk Lirası

- Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.94 Türk Lirası

-Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.29 Türk Lirası

- LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 Türk Lirası

 ANKARA

-Benzin litre fiyatı 21.24 Türk Lirası

-Motorin litre fiyatı 21.63 Türk Lirası

-LPG litre fiyatı 11.37 Türk Lirası

İZMİR 

-Benzin litre fiyatı 21.16 Türk Lirası

-Motorin litre fiyatı 21.66 Türk Lirası

-LPG litre fiyatı 11,04Türk Lirası

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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