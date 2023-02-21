Araç sahipleri üzülecek! Arabaya binmek lüks olacak... Akaryakıta dev zam geliyor: Hem benzin, hem motorine ikisine birden







BENZİN VE MOTORİNDE ÇİFTE ZAM!











GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NELER

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem birçok ilimizde hasarlar meydana getirdi. Ülkece bizi yaralayan bu olayın üzerinden 1 hafta bile geçmeden çimento ve demir fiyatlarına birçok fırsatçı hemen zamlar yaptı. Maalesef şimdi ise akaryakıt sektörüne zamlanmalar geliyor.Geçtiğimiz dönemde yaşana Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın enerji sektörlerini etkiledi. Bu sektörlerden en çok etkilenenlerden biri de akaryakıttı. Uzun süredir dalgalanmalı ilerleyen petrol fiyatlarına şimdi çifte zam geliyor. Dolar kurunun dalgalı seyiri yüzünden sık sık artıp azalan benzin ve motorin fiyatları vatandaşı zorlamaya devam edecek. Akaryakıt zamları özel aracı olan vatandaşların yanında toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşın da cebine yansıyacak.İşte 18 Şubat 2023 Cumartesi gününün güncel akaryakıt fiyatları:- Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.89 Türk Lirası - Motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 Türk Lirası - LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 Türk Lirası - Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.94 Türk Lirası -Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.29 Türk Lirası - LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 Türk Lirası-Benzin litre fiyatı 21.24 Türk Lirası -Motorin litre fiyatı 21.63 Türk Lirası -LPG litre fiyatı 11.37 Türk Lirası-Benzin litre fiyatı 21.16 Türk Lirası -Motorin litre fiyatı 21.66 Türk Lirası -LPG litre fiyatı 11,04Türk Lirası