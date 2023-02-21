Araç sahipleri üzülecek! Arabaya binmek lüks olacak... Akaryakıta dev zam geliyor: Hem benzin, hem motorine ikisine birden

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem birçok ilimizde hasarlar meydana getirdi. Ülkece bizi yaralayan bu olayın üzerinden 1 hafta bile geçmeden çimento ve demir fiyatlarına birçok fırsatçı hemen zamlar yaptı. Maalesef şimdi ise akaryakıt sektörüne zamlanmalar geliyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ÇİFTE ZAM!
Geçtiğimiz dönemde yaşana Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın enerji sektörlerini etkiledi. Bu sektörlerden en çok etkilenenlerden biri de akaryakıttı. Uzun süredir dalgalanmalı ilerleyen petrol fiyatlarına şimdi çifte zam geliyor. Dolar kurunun dalgalı seyiri yüzünden sık sık artıp azalan benzin ve motorin fiyatları vatandaşı zorlamaya devam edecek. Akaryakıt zamları özel aracı olan vatandaşların yanında toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşın da cebine yansıyacak.