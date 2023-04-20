GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 12:18

Araç sahiplerine akaryakıtta çifte bayram hediyesi: Benzin ve motorine indirim geliyor!

Ramazan Bayramı öncesinde dalgalı seyir halinde olan akaryakıt fiyatları düşürüldü. 21 Nisan'dan itibaren benzin grubu için 21 kuruş, motorin grubu için de 91 kuruş indirim yapılacak.

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 12:18
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Araç sahiplerine akaryakıtta çifte bayram hediyesi: Benzin ve motorine indirim geliyor!


Türkiye, Ramazan Bayramı'na heyecanla hazırlanıyor. Bazıları evlerinde telaş içinde hazırlanırken diğerleri de okulların kapanması fırsat olarak görüp tatil için yollara düşüyor. Dolayısıyla ülke çapında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Uzun yol sürücüleri akaryakıt indirimlerine çok dikkat ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen akaryakıt sektöründe fiyatlar bilindiği üzere inişli çıkışlı. Brent ham petrol oynaklığının da ücretler üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor.



Benzin ve motorine indirim

BENZİNE 1 LİRA 21 KURUŞ, MOTORİNE 91 KURUŞ İNDİRİM

Hem Ramazan Bayramı hemde okulların ara tatilini fırsat bilenlere tatillerden bir gün önce sektörle ilgili güzel bir haber geldi. Bu kapsamda 21 Nisan'dan itibaren benzin grubuna 1 lira 21 kuruş, motorin grubuna ise 91 kuruş indirim bekliyor. Çifte indirim tatilcilere büyük oranda bir soluk aldıracak.

BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre ortalama 21.09 liradan satışa sunulurken bir litre benzin ortalama 22,46 liradan alıcı buluyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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