Türkiye, Ramazan Bayramı'na heyecanla hazırlanıyor. Bazıları evlerinde telaş içinde hazırlanırken diğerleri de okulların kapanması fırsat olarak görüp tatil için yollara düşüyor. Dolayısıyla ülke çapında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Uzun yol sürücüleri akaryakıt indirimlerine çok dikkat ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen akaryakıt sektöründe fiyatlar bilindiği üzere inişli çıkışlı. Brent ham petrol oynaklığının da ücretler üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor.
GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 12:18
Araç sahiplerine akaryakıtta çifte bayram hediyesi: Benzin ve motorine indirim geliyor!
Ramazan Bayramı öncesinde dalgalı seyir halinde olan akaryakıt fiyatları düşürüldü. 21 Nisan'dan itibaren benzin grubu için 21 kuruş, motorin grubu için de 91 kuruş indirim yapılacak.
GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 12:18