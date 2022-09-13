Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor indirim yapıldı! Depoları doldurmanın tam zamanı







30 Eylül 2022’de Kampanya Bitecek







Petrol Ofisi Kampanyasının Detayları

Kampanyaya Hangi Kartlar Dahil Değil?

Petrol Ofisi tarafından araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya dahilinde akaryakıt ve otogaz fiyatlarına indirim olacağı belirtildi. Petrol Ofisi’nin yaptığı duyuruda 16 Ağustos-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılan Axess üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yaptıkları 250 TL ve üzeri 4. Akaryakıt veya otogaz harcamalarına SMS ile kampanyaya katılarak 40TL, Juzdan’dan kampanyaya katılarak 50 TL chip-para hediye edileceği aktarıldı. Bu doğrultuda puan kazanıldıktan sonraki yakıt alımında puanlar kullanılacak ve toplam tutardan 50 TL indirim yapılacak.Petrol Ofisi tarafından yapılan kampanya 16 Ağustos-30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Petrol Ofisinden Axess üyelerinin yaptıkları alışverişlerde geçerli olacak olan kampanyadan yararlanmak için ilk harcamadan önce kart sahibinin Juzdan uygulamasını indirerek “Hemen Katıl”a tıklaması veya Akbank’ta kayıtlı cep telefonu numarasından “PO “ yazıp 4566’ya SMS göndererek kayıt olması gerekiyor. Petrol Ofisi tarafından yapılan kampanyanın devamında Kampanyaya katılım ve Axess Mobil’den yapılan katılımlarda profil alanındaki “Katıldığınız Kampanyalar” bölümünde yer almasından sonra, SMS ile yapılan katılımlarda ise belirtilen kısa mesajın Akbank sistemine ulaşmasından ve Akbank tarafından “kayıt oldunuz” bilgisinin verilmesinden sonra sağlanacağı belirtildi ve kazanılan chip-paralar anında karta yüklenecek ve yüklendiği andan itibaren 8 Ekim 2022 tarihine kadar kampanyaya katılan tüm Axess üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında yapılacak akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanılabileceği aktarıldı.Kampanyanın detaylarına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Belirlenen tarih aralığına kadar müşterilerin kullanmadıkları chip-paralar sonrasında yalnızca akaryakıt sektöründeki Axess üye işyerlerinde olan akaryakıt ve otogaz alımları için kullanılabilir. Aynı gün içerisinde harcanan 250 TL ve üzeri ilk harcama da kampanyaya dahil edilmektedir. Kampanyaya yönelik yapılan işlemlerin Axess üye işyeri Petrol Ofisi satış istasyonlarındaki Akbank Axess POS terminalinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yapılan kampanyadan ise Axess, Axess Business, Free, Wings, Wings Business, Akbank kart, Akbank kart Business, Axess KOBİ asıl ve bu kartlara bağlı ek kart sahipleri faydalanabilecektir.Bank’O Card Axess kartları kampanya kapsamında kullanılmamaktadır. Tüzel müşteriler Juzdan uygulamasını kullanamadıkları için kampanyaya 4566’ya SMS göndererek katılabilir ve en fazla 40 TL chip-para kazanabilirler. Tüzel müşterilerin tüm ticari kredi kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için firma yetkilisinin banka sistemine kayıtlı cep telefonundan SMS ile kayıt olunması gerekmektedir. Şahıs Şirketi olan kişiler: bireysel ve ticari kartları ile Juzdan uygulamasıyla kampanyaya katılabilirler. Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri asıl ve ek kartları ile yapacağı harcamalardan kampanyaya Juzdan ile kayıt olması halinde bir defa ve en fazla 50 TL, SMS ile kayıt olması halinde ise en fazla 40 TL chip-para kazanabilecektir. Chip-para kullanılarak yapılan akaryakıt/otogaz alımları kampanya kapsamında değildir. İptal edilen işlemlerde chip-para kazanımları da iptal edilecektir. Chip-para’nın kullanılmış olması halinde ekstreye ilgili tutar kadar borç yansıtılacaktır. Kampanya kapsamında müşterilerin kazanmış oldukları chip-paralar, mil puanına dönüştürülmeyecektir. Kampanyaya Katılım için gönderilen SMS’ler; tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Juzdan veya SMS ile kayıt olmayan kart sahiplerinin harcamaları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Akbank T.A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Kampanyaya katılan Axess üyesi Petrol Ofisi istasyonlarının listesine axess.com.tr adresinden ulaşabilmek mümkündür.