YAŞAM
20 Şubat 2023 - 00:30

Araç sahiplerine bir yük daha! O ödeme için süre daraldı: Ödemeyene dev ceza!

Ehliyeti ve altında arabası olan vatandaşları etkiliyor. Beş ayda binlerce vatandaş bu ödemeyi yapmak zorunda kalacak. Bu bağlamda vatandaşların artık paralarını bir kenara koymasında fayda var.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 00:30
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Araç sahiplerine bir yük daha! O ödeme için süre daraldı: Ödemeyene dev ceza!


Türkiye'de her yıl Mart ayı sonuna kadar ilk taksiti ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. MTV ödemeleri, aracın cinsi, yaşı, motor silindir hacmi, ağırlık ve vergi matrahı gibi özelliklerine göre hesaplanır.

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İkinci taksit ödemelerini süresinde yapmayan vatandaşlar, gecikme zammı ödemek durumunda kalabilirler. Gecikme zammı, ödeme tarihinden itibaren her ay için yüzde 1,40 oranında hesaplanır ve her ayın tamamı için uygulanır. Bu nedenle, ödeme tarihinde gecikme yapmamak ve gecikme zammı ödemekten kaçınmak için vatandaşların ödemelerini süresinde yapmaları önemlidir.

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya vergi dairelerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca, MTV ödemeleri için otomatik ödeme talimatı vermek de mümkündür.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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