Araç sahiplerine gün doğdu... Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Milyonlarca araç sahibini kapsıyor... O cezalar tek kalemde siliniyor

Araç muayene süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanan cezaların silineceği yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenleme, yaklaşık 25 milyon araç sahibine büyük bir rahatlama sağlayacak. Yapılandırma yasası kapsamında, her ay yüzde 5 oranında ceza alan araç sahipleri için önemli indirimler yapılacak. Örneğin, bir otomobil için 4 bin 634 lira olan gecikme cezası 673 liraya kadar düşürülecek. Araç muayeneleri belirli aralıklarla yapılmakta ve Tüvtürk tek yetkili kuruluş olarak hizmet vermektedir. Araçların teknik şartlara uygun olup olmadığı, bu muayene işlemleriyle tespit ediliyor. Kişisel araçlar ve sıfır araçlar 3 yılda bir, diğer ticari araçlar ise yılda bir kez muayene ediliyor. Geç kalan araç sahiplerinden, her geçen ay için muayene ücretinin yüzde 5'i kadar gecikme ücreti alınmaktadır. Ancak yeni düzenlemeyle bu cezalar silinecek ve araç sahipleri için önemli bir maddi rahatlama sağlanacak.Araç sahipleri, araç muayene tarihlerini ruhsattaki 'Tescil Tarihi' bilgisine göre hesaplayarak, muayene tarihinden 1 ay önce internet sitesi, en az 9 gün önce de telefon veya e-Devlet üzerinden randevu alabilirler. Randevular, Tüvtürk'ün resmi internet sitesi, çağrı merkezi veya e-Devlet üzerinden online olarak alınabilir. Ödemeler, nakit veya kredi kartıyla yapılabilir, ancak taksit seçeneği bulunmamaktadır. Araç muayene ücretleri 2023 için belli oldu. Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 575,84 TL, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 1.130,44 TL ve Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için 1.528,10 TL ödenecek. Ayrıca, araç muayene cezaları için yapılandırma yasası kapsamında bir fırsat oluştu. Bu yolla gecikme cezaları silinecek ve yerine aylık yüzde 0.75'i aşmayan enflasyon farkı eklenerek hesaplama yapılacak. Ancak, bu imkandan yararlanmak için araç muayenelerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Sadece yüzde 14.5'lik fark eklenerek hesaplama yapılacak. Örneğin, X plakalı aracın muayene süreci 16 Haziran 2016'da sona erdi ve araç sahibi 28 Haziran 2023 tarihinde aracını muayene ettirecek. Araç muayene ücreti olarak 2023 yılında otomobiller için 1.130,44 TL alınıyor. Yüzde 5 fazla cezaya göre hesaplandığında fark 4.634 TL oluşuyor. Ancak enflasyon katsayısı dikkate alındığında bu fark sadece 673,52 TL'ye düşüyor, yani önceki farkın sadece yüzde 14.5'i kadar. Böylece muayenede ödenecek toplam tutar 1.803,96 TL oluyor.Eğer araç muayeneden geçemezse, araç sahibine bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması için fırsat tanınıyor. İkinci muayene talep edildiği takdirde, aynı gün için muayene tekrarı randevusu alınabiliyor ve bu muayene tekrarı ücretsiz oluyor. Ancak, değişiklik yapılan araçlar, muayene süresi geçirilen araçlar, özel muayene yaptırılması zorunlu olan araçlar ve idari/cezai müeyyide uygulanan araçlar ile engelli vatandaşlara ait araçlar için verilen randevu süresi en fazla 7 gün oluyor. Araç sahipleri, zorunlu araç muayenesi için tarihleri kaçırmamalıdır! 12 Mart 2023 tarihinden önce araç muayenesini yaptırmayanlar, düzenlemeden yararlanabilirler. Ancak, araç muayene tarihi 12 Mart 2023'ten sonra olanlar, süresi içinde muayene yaptırmazlarsa her ay için yüzde 5 ek ücret ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, egzoz emisyon muayenesi, trafikteki araçların egzozundan çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğini önlemek için yapılır. Her araç için egzoz muayene ücreti aynıdır. Sıfır araçlarda ilk egzoz emisyon muayenesi 3 yıl sonra yapılmalı ve sonrasında her 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Egzoz emisyon muayene ücreti her yıl yenilenir ve 2023 yılı için her araç için fiyat 180 TL olarak belirlenmiştir.Araç muayenesi yapılırken çeşitli ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanlar, aracın farklı parçalarını ve bileşenlerini kontrol etmek için kullanılır. Bunlar arasında fren test cihazı, gaz emisyon analiz cihazı, far ayarı cihazı, lastik basınç ölçer, dış yüzey ölçüm cihazı ve araç kaldırma platformu yer alabilir. Araç muayenesinde birçok unsura dikkat edilir. Bunlar arasında fren sistemi, lastikler, farlar, emisyon sistemi, araç şasisi, camlar, koltuklar ve emniyet kemeri gibi unsurlar yer alabilir. Frenlerin yeterli derecede işlevsel olup olmadığı kontrol edilir, lastiklerin diş derinliği ve basınç seviyeleri ölçülür. Farların doğru bir şekilde ayarlandığından emin olunur ve emisyon seviyeleri ölçülerek belirli standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, araç muayenesi sırasında aracın dış yüzeyi de kontrol edilir. Gövde üzerindeki çizikler, boya hasarı veya paslanma gibi problemler belirlenebilir. Koltuklar, emniyet kemerleri ve diğer iç unsurlar da kontrol edilir ve gerekli görüldüğünde değiştirilir. Bu unsurların hepsi araç muayenesinde dikkate alınarak, aracın trafikte güvenli bir şekilde kullanılabileceği onaylanır.