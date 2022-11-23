Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek













MOTORİN FİYATI YÜZDE 95 ARTTI

Brent tipi ham petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşların dikkati benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre, benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren 55 kuruş artması bekleniyor. Diğer taraftan motorinin litre fiyatının da yine bu gece yarısı sonrası 95 kuruş indirimli satılacağı bildirildi.Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL. Dizel 12.76TL olmuştu. Yılbaşından bu yana motorin fiyatları yüzde 95 arttı. Benzinde 17 Kasım günü 77 kuruş ve 19 kasım günü de 75 kuruş indirim yapılmıştı. Dün 1 lira 16 kuruş indirim uygulanan benzinin bu geceki zamla birlikte litre fiyatı İstanbul’da 20,58 TL'den, Ankara'da 20,74 TL'den, İzmir'de ise 20,75 TL'den satılacak. Bu gece yarısı uygulanacak olan olan motoirn indirimi sonrasında motorinin litresinin İstanbul’da 23,84 TL, Ankara’da 23,97 TL, İzmir’de ise 24,01 TL olması bekleniyor.