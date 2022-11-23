Brent tipi ham petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşların dikkati benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre, benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren 55 kuruş artması bekleniyor. Diğer taraftan motorinin litre fiyatının da yine bu gece yarısı sonrası 95 kuruş indirimli satılacağı bildirildi.
GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 13:05
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Araç sahipleri için sektör kaynakları iki haberi birden verdi. Benzin zamları ve motorin indirimleri bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 13:05
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