Araç sahiplerine kötü haber! 00.01'de benzine dev zam: Litre fiyatını gören şaşıp kalıyor!

Araç sahiplerine üzücü bir haber daha geldi. Son gelen bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha geliyor. Peki akaryakıta ne kadar zam yapıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞSon zamanlarda az da olsa indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapıldı. Benzinin litre fiyatında 1 TL 9 kuruş, motorin fiyatlarında ise 1 TL 21 kuruş yeni bir zam olması bekleniyor. Tüm bunların yanında merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Adana ve Şanlıurfa illerinde zamların geçerli olmaması da tahminler arasında. Güncel olarak benzin fiyatları ise şu şekilde;
-Petrol Ofisi fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası benzin 20.84 TL, İstanbul Avrupa Yakası benzin 20.90 TL, Ankara benzin 21.18 TL, İzmir benzin 21.08 TL; LPG İstanbul Anadolu yakası 11.73 TL, İstanbul Avrupa Yakası 11.99 TL, Ankara 11.99 TL, İzmir 11.99 TL; Motorin İstanbul Anadolu Yakası 21.21 TL, İstanbul Avrupa Yakası 21.27 TL, Ankara 21.58 TL, İzmir 21.61 TL olacak. -Opet fiyatları: Benzin İstanbul Anadolu Yakası 20.86 TL, İstanbul Avrupa Yakası 20.92 TL, Ankara 21.19 TL, İzmir 21.08 TL; Motorin İstanbul Anadolu Yakası 21.22 TL, İstanbul Avrupa Yakası 21.28 TL, Ankara 21.65 TL, İzmir 21.96 TL olacak. -BP fiyatları: Benzin İstanbul Anadolu Yakası 20.86 TL, İstanbul Avrupa Yakası 20.91 TL, Ankara 21.18 TL, İzmir 21.08 TL; LPG İstanbul Anadolu Yakası 11.37 TL, İstanbul Avrupa Yakası 11.83 TL, Ankara 11.70 TL, İzmir 11.77 TL; Motorin İstanbul Anadolu Yakası 21.17 TL, İstanbul Avrupa Yakası 21.23 TL, Ankara 21.53 TL, İzmir 21.58 TL olacak.