Peş peşe gelen zamlar sonrasında araç sahiplerinin takip edemediği akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Akaryakıt güncel fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 22:23
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Sık sık zam gelen akaryakıt ile ilgili araç sahipleri araştırmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre akaryakıt yine zamlanıyor. Peki akaryakıt ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 22:23
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