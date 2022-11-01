Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi!







AKARYAKIT FİYATLARI







İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peş peşe gelen zamlar sonrasında araç sahiplerinin takip edemediği akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Akaryakıt güncel fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Edinilen bilgilere göre 1 Kasım tarihinden itibaren akaryakıta 71 kuruş zam geliyor. Ekim ayı akaryakıt zamlarıyla geçerken ilk olarak 5 Ekim tarihinde benzine 62 kuruş, motorine 1 TL 10 kuruş zam gelmiş, daha sonra ise 11 Ekim tarihinde motorine 1 TL 39 kuruş, 15 Ekim tarihinde de 99 kuruş zam gelmişti. Yeni zam haberi de 71 kuruş olarak öğrenildi. Güncel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;İstanbul'da benzinin güncel fiyatı 20 TL 65 kuruş, motorinin 26 TL 37 kuruş oldu.Ankara'da güncel benzin fiyatı 21 TL 53 kuruş, motorin ise 26 TL 50 kuruş oldu.İzmir'de güncel benzin fiyatı 21 TL 52 kuruş, motorin fiyatı 26 TL 52 kuruş oldu.